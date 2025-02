Lionel Messi debuta en la Champions de Concacaf con Inter Miami: todos los detalles

Este miércoles desde las 22:00 (hora argentina), comienza oficialmente la temporada 2025 para el Inter Miami y, por consiguiente, la de Lionel Messi . Será la número 22 desde que se convirtió en profesional en 2004 y se estrenará con el partido de ida de la primera ronda de la Champions de la CONCACAF . Este duelo de eliminación directa lo enfrentará contra Sporting Kansas City , y en caso de avanzar de fase, se ganará un lugar en los octavos de final con el objetivo de conquistar el trofeo. ¿Qué tiene de particular? Es uno de los pocos títulos que le faltan conseguir a Messi, quien a lo largo de su carrera ganó casi todo lo que jugó .

Al futbolista más ganador de la historia se lo analiza de otra manera y es claramente es más sencillo contar los trofeos que disputó y no pudo obtener que los que efectivamente levantó. Leo no pudo ganar el Sudamericano Sub 20, por ejemplo, víctima de un karma que trasciende generaciones y regresó en estos días, con la injusta derrota del equipo que dirige Diego Placente.