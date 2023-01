Leo Cobarrubia se quedó con la tercera pero el 'Rony' Navarrete es el campeón del Giro del Sol

image.png

El recorrido tuvo 179,9 km. La largada fue del autódromo y pasó por Angaco, Caucete e inmediaciones de 9 de Julio.

"Venía con potencia y me pude quedar con la etapa. Lo buscamos y gané las dos metas. La idea era ganar el Giro, porque me había preparado para eso. Lo salí a buscar de entrada y les pude dar la tercera", comentó Leo Cobarrubia, el ganador de esta última.

Por su parte, Navarrete, el que se bañó en oro en el Giro dijo: "Arrancamos bien el año y estoy muy contento de haberlo logrado. No lo puedo creer, solo quiero ir a abrazar a mi familia. No tengo palabras de este sentimiento, no lo puedo creer".