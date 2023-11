Leo Cobarrubia, la buena racha y el título de papá: "Sería un sueño que le guste la bici"

Sin título.jpg

El ciclista de 25 años viene de ganar la Vuelta a Cutral Có, el Circuito Carlos Escudero y el Homenaje a la Calingasta. Ante ese buen presente, mencionó que será papá muy pronto: "Estoy muy contento con esa noticia, todavía no sabemos si es nena o nene, lo importante es que venga sanito".

"Me enteré una noche de que mi novia estaba embarazada y el primero que llamé para contarle fue a Willy (Lucero, su tío y entrenador). Desde que me enteré de la noticia empecé a ganar todo" "Me enteré una noche de que mi novia estaba embarazada y el primero que llamé para contarle fue a Willy (Lucero, su tío y entrenador). Desde que me enteré de la noticia empecé a ganar todo"

Además, se animó a decir que le encantaría que al bebé le guste el ciclismo como a él: "Me encantaría que sea nene y le guste la bici, pero una vez que nazca, que elija el deporte que quiera hacer. Sería un sueño que sea ciclista también".

Cobarrubia es el capitán del equipo SEP y en su espalda lleva una gran responsabilidad. Estas victorias lo consolidan como uno de los mejores y aseguró: "Espero que sigan viniendo triunfos. Seguiremos haciendo las cosas lo mejor posible y a prepararse para lo que viene. Aun nos queda una larga temporada".

"Me gustaría un día enseñarle a todos los chicos todo lo que estoy aprendiendo porque yo antes no tenía alguien que me enseñe, porque en el ciclismo son muy pocas las personas que te enseñan de verdad. Cuando entré al Sindicato (SEP), Juan Pablo Dotti me ayudó un poco y después Willi Lucero hizo su parte con todo lo otro", cerró.

Mirá la entrevista completa de Entretiempo

Leonardo Cobarrubia en ENTRETIEMPO

Unidos y complotados. Leonardo Cobarrubia y Héctor 'Willy' Lucero hacen una buena dupla y ese es el reflejo de cada fin de semana. Un tal 'Willy' como DT y el hambre de gloria del pibe que vive en Chimbas.

Al ciclismo lo llevan en la sangre. Leo (25) empezó desde muy chiquito arriba de la bici por una cuestión de herencia, pasión y de seguir andando en las rutas: "Desde que tengo memoria estoy en el mundo de la bici por mi tío (Willy Lucero), porque mi papá corría también. Siempre me gustó, jugaba a la pelota, pero cuando tenía 14 años mi tío me armó una bicicleta y de ahí me empecé a entrenar. A los 15 corrí libes por primera vez y de ahí no paré mas", había comentado el pedalero a Tiempo de San Juan.

El pedalero que pasó por Mardán, Pocito y ahora está en el SEP, también es comerciante. Es que junto a su tío Willy Lucero tienen un minimarket en Rivadavia y se turnan para atender a los clientes. Cuando por cuestiones de entrenamientos, el DT y el alumno ciclista no pueden ir a hacer presencia, es una chica de la familia los que los reemplaza.

El que está viviendo toda esta nueva experiencia es Héctor Lucero (41), más conocido por 'Willy'. El año pasado decidió 'colgar' la bici y a pesar de eso, sus sueños siempre apuntan a lo que se dedicó gran parte de su vida. Si bien no abandonó al todo este mundo y se encontraba corriendo para los master, le llegó una oportunidad única para un novato con una mochila inmensa de embalajes.

"El Willy hace varios años que viene trabajando conmigo, él era mi entrenador personal. En el invierno andaban buscando un DT en el SEP y les hablé de él. Aceptaron y negociaron", comentó el ciclista que reside en el barrio Centinela.