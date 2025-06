Leandro Correa, el pibe que eligió el básquet y hoy sueña con la celeste y blanca

Pero su vínculo con el básquet no siempre estuvo en sus planes. De hecho, se inició luego de una charla familiar. “Yo estaba todo el día en casa con el teléfono, y mi viejo me dijo que saliera a hacer algo. Primero quise ser arquero, pero no se dio, y gracias a un primo que me insistió, terminé en el básquet”, cuenta.

Desde entonces, Urquiza se transformó en mucho más que un club: “Para mí el club es otra familia. Es mi segundo hogar, donde me enseñaron todo lo que me gusta, el básquet, la disciplina, los amigos”, confiesa.

La historia de Leandro también refleja cómo el deporte puede ser un espacio de contención en medio de los problemas cotidianos. “El básquet significa algo que amo, es lo único que me alivia de los problemas en casa, en la escuela. Es lo que más disfruto hacer”, dice con emoción.

Inexplicable, la experiencia con la preselección fue hermosa, el grupo, los entrenamientos, todo muy lindo

Mientras espera novedades sobre su continuidad en la preselección, el alumno del último año de la secundaria en la escuela General San Martín sigue entrenando y proyecta estudiar profesorado de Educación Física. Sueña con seguir defendiendo los colores sanjuaninos y, por qué no, los de la celeste y blanca.

El video completo de su historia ya se puede ver en Tiempo de San Juan.