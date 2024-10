Lea Regalado, el goleador verdinegro que cruzó de vereda para depositar sus goles en el ascenso

"Estoy cómodo y me siento feliz. Me gusta la idea del técnico, así que por todos lados me cierra el haber venido. Ellos se interesaron de un primer momento en mi para jugar el Regional y les dije que sí. Acepté para que me de otro rodaje diferente al que estaba acostumbrado (de la local) y tratar de mostrarme", se refirió Leandro Regalado sobre su llegada al club de calle Sargento Cabral.

Futbolísticamente me encuentro bien y llegar a Colón me hizo renovar las energías. Estoy con muchas ganas de devolverles la confianza que me dieron

Leandro Regalado es una joven promesa del semillero del Pueblo Viejo. Goleador nato que supo hacerse y ganarse su lugar en su categoría, así también llegaron las convocatorias en el primer equipo de la Primera Nacional. Con 19 años le tocó debutar de la mano de Facundo Villalba y desde ese entonces empezó a crear su curriculum,

Si bien muchas veces le tocó sumar minutos y estar en el banco de suplentes, donde tuvo más tiempo en cancha fue con César Monasterio, la gloria verdinegra que llegó a cumplir su rol de técnico y por primera vez puso a San Martín en los octavos de final de la Copa Argentina.

"Sobre si creo que fue muy grande la brecha entre lo que me tocó vivir el año pasado con el plantel de Monasterio y hoy, la verdad que sí, no me lo esperaba. Siéndote sincero y si me preguntabas un año atrás, no me veía jugando un Regional, pero bueno, hoy toca esto y lo asumo con la mayor responsabilidad y compromiso de siempre", añadió el delantero, que convirtió un penal clave ante Vélez en aquel triunfo por penales que los depositó en los octavos de final de la Copa Argentina.

Hoy el objetivo es otro y Regalado pone el corazón: "Quiero meterle para adelante, vine a Colón a eso, a pelear, ganar, tratar de mostrarme, lograr lo mejor que se pueda y hacer el mejor regional posible".

El jugador es del semillero de Concepción y su buen desempeño en el torneo sanjuanino interesó a los clubes locales, que no durmieron y le ofrecieron llegar con sus goles al ascenso. El que lo terminó de conquistar fue Colón Junior, que se reforzó bien y buscará dar pelea en el campeonato que otorga solamente 4 ascensos al Federal A.

Uno siempre sueña con lo más lindo que es poder ascender, yo vengo sumamente a pelear en serio, a querer ganar todo y demostrar para qué está Colón

SOBRE LA MARCA DE GODÍN Y ANOTANDO UN PENAL CLAVE PARA GANARLE LA LLAVE A VÉLEZ:

El 20 de julio del 2023 fue la cita ante el Fortín, por los 16avos de final de la Copa Argentina. Leandro Regalado estuvo seguro y tomó una larga carrera para mandar a guardar el cuarto penal y dejar vivo el sueño Verdinegro. El pibe que surgió de las inferiores fue convocado por César Monasterio para este partido y su laburo fue la perfección. Entró en el complemento y su olfato goleador hizo que esté entre los 5 pateadores.¡No se achicó!

Estuvo 17 minutos en cancha y desde que entró se posicionó para recibir y girar, sin embargo no le quedó ninguna por la defensa impasable de Godín y tuvo que rebuscársela bajando unos metros a buscar.

En su poder estaba el cuarto penal, con uno ya abajo Vélez, y la mandó fuerte a la derecha del arquero. Incansable y grito de gol y desahogo para el juvenil. "Uno siempre tiene que estar preparado para cuando este momento llegue", le había afirmado Leandro a Tiempo antes de saber todo lo que pasaría después.