Le robaron sus elementos de competencia, hizo un bingo para recuperarlos y salió campeona

"La verdad es que fue muy frustrante, estuve diez días parada de lo que es el trote. Pero la frustración también es porque te toquen algo que lo conseguiste con muchas horas de trabajo. Dolió no poder entrenar y no estar cómoda, sobre todo por el reloj, que es un elemento individual y fundamental en el deporte. Me pegó fuerte", contó la protagonista a Tiempo de San Juan.

Los elementos fueron sustraídos de su auto. Además de las zapatillas, los delincuentes le robaron su ropa de entrenamiento de natación y ciclismo; el bolso completo. Sin embargo, gracias al apoyo de su comunidad, a través de un bingo pudo comprar unas zapatillas nuevas y unas antiparras usadas: "Recibí un apoyo muy fuerte. A veces uno no se da cuenta que es rica en ese sentido. La gente, amigos, familia y colegas, me ayudaron a conseguir rápido las zapatillas para entrenar fuerte en la semana previa a la competencia".

Un ejemplo: Chechu además de ser atleta de alto rendimiento, es también profe de Educación Física y mamá.

Sus padres también tuvieron un rol clave en su enorme victoria en La Rioja. En un principio pensaba viajar al duatlón con unos amigos, con el objetivo de repartir gastos, pero después tuvo que hacerlo sola. En el medio de la organización del viaje su vehículo sufrió un desperfecto, por lo que su presencia en la competencia no estaba asegurada. "Mis padres, bonitos, me vieron con la cara larga y me dijeron que me llevaban. Me emocionó un montó. Sentí en ese momento que iba a correr con bronca, contenta, con una mezcla de emociones", expresó.

Cecilia no sólo pudo participar de la carrera, sino que además se quedó con el mejor lugar del podio. En presencia de sus padre y pequeña hija, la atleta sanjuanina lo dio todo y más: "En ese momento exploté todo mi potencial. Yo me tenía mucha fe. Pero el haber viajado con mis padres y con mi hija, que ellos me hayan visto correr y ganar de esa forma, me puso muy feliz. Yo empecé en esto desde cero, muy lento. La vida me ha ido poniendo desafíos y siempre quise demostrar que sí podía. Creo que la clave es fijar un objetivo, tratar de llegar y cumplirlo".

