Lautaro Illanes, el pibe sanjuanino que buscará un lugar en la Selección Argentina

"Un mes antes de empezar la pandemia arranqué en el hockey sobre césped. Siempre jugué en la Universidad Nacional de San Juan, club donde hice escuelita y me formé", relató a Tiempo de San Juan.

image.png

El jugador sanjuanino estuvo estuvo en algunas concentraciones siendo juvenil, pero nunca le tocó estar viviendo este momento y a pasitos de ponerse la camiseta más linda.

"Estuve en una concentración con la Sub 16 en Mendoza, pero es mi primera en una nacional. Me enteré por Diego Barreiro, quien estuvo a cargo del plantel. Él me habló por instagram, me pidió el WhatsApp y me contó. Yo medio como que me dí cuenta por donde venía, estaba justo preparándome para ir a entrenar", aseguró Illanes, sobre cómo llegó la citación a la pre selección argentina de hockey sobre patines.

Esta convocatoria va a ser mucho más exigente. Más dura en lo técnico y físico; buscaré ganar mi lugar Esta convocatoria va a ser mucho más exigente. Más dura en lo técnico y físico; buscaré ganar mi lugar

image.png

"Mi referente es Matías Rey, que es el actual capitán de Los Leones, técnicamente es increíble y el orden que tiene para jugar también es admirable", remarcó Lautaro, el juvenil que buscará vestirse con la camiseta argentina en los Juegos Panamericanos de Canadá.

Sobre qué significa la camiseta para él, asentó emocionado: "Sin haberla vestido oficialmente en un partido, es algo único que todo deportista aspira en la vida. Es un orgullo grande a lo que uno puede llegar y prácticamente por lo que trabajamos todo el tiempo. Jugar en la Selección es lo mejor que puede pasar en la vida".