Las ruinas mineras que se transformaron en potrero y cuna de grandes soñadores

Son las 6PM y los soñadores de La Planta hacen del juego un espectáculo , con muchos protagonistas y pocos espectadores. Es un horario atípico para ellos ya que suelen entrenar pasadas las 19hs, cuando el potrero no quema. Sin embargo, la jornada amerita anticipar la práctica. Algunos se ausentan por el trabajo: la mayoría de los pobladores sale a cortar leña, oficio que les deja 20.000 pesos por quincena.

“Acá se entrena por media hora nada más. Hace mucho calor, la mayoría de los días la temperatura supera los 40 grados y no se puede salir. El calor es insoportable, nadie puede jugar así. Entonces nos juntamos antes de que se esconda el sol. En ese corto tiempo se disfruta mucho”, cuenta Ariel Ibañez, el motorcito que tiene el equipo y principal encargado de impulsar este proyecto futbolero que moviliza a unas 70 familias.

466b510d-e0fd-492a-bef9-5fa7d89813f1.jpg Los futbolistas sueñan con una cancha con césped y cierre perimetral (Foto: Mariano Martín).

El juego sigue. El goce es compartido y el quiebre de cintura a su marcador por parte de David, uno de los talentosos del equipo, se lleva todas las miradas. La pelota, mientras tanto, se desparrama en un potrero rico en piedras. Dicen que de ahí nacen los mejores futbolistas, los de mayor mística -caso Diego Armando Maradona-, pero vaya coraje tienen los soñadores de La Planta para hacer de las suyas en un terreno hostil. Carlos, un entrenador hecho de oído, aprendiendo de fútbol y táctica a través de la radio, dibuja en su cabeza algunas jugadas y da indicaciones, pero nadie puede quebrar el cero.

De un lado, mucho tiene que ver Brian, quien mira el partido a lo lejos sin moverse de los tres palos. Con los guantes que le regaló un amigo, a los que cuida como su mayor tesoro, cuenta que es fiel seguidor de dos campeones del mundo, "Dibu" Martínez y Franco Armani. También habla de su gran deseo: ser visto por algún grande del fútbol sanjuanino. "Uno siempre sueña con llegar a River, con llegar a un club importante de la provincia. Pero para nosotros es imposible probarnos, que nos vean. No tenemos recursos económicos para hacerlo y tampoco ellos miran para estos lados. Acá hay talento, pero no posibilidades", reflexiona el chico, quien está terminando la Secundaria en Valle Fértil, donde en época escolar se queda de lunes a viernes, y confiesa que le gustaría ser biólogo en un futuro.

416105ea-1ed2-4ec3-8117-21edcd1311a2.jpg Los guantes de Brian, el joven de 17 años que espera que algún club grande lo vea (Foto: Mariano Martín).

Para Braian como para el resto de los chicos del Club Atlético La Planta -el nombre que adoptarán cuando alcancen la Personería Jurídica- salir del potrero no es nada fácil. Están campo adentro a dos kilómetros de la Ruta 510, a 7 del pueblito de Marayes y a 138 kilómetros de la Ciudad de San Juan. Y cuando hay amistosos, toca llegar a pie hasta la ruta e intentar que algún desconocido los recoja para llevarlos a destino.

“A veces hacemos dedo para llegar a Chucuma, Bermejo o Laguna Seca. Algunos salen tempranito para ir caminando a los lugares de los partidos. Así es el fútbol acá. No todos tienen vehículos. Y tampoco llega hasta acá el colectivo, no existe el transporte para nosotros”, señala resignado Ariel.

Hace un par de días, después de que los medios sanjuaninos publicaron su historia a partir de un pedido de ayuda que hicieron en redes sociales, la realidad de La Planta y sus futbolistas parecía torcerse. La Federación Sanjuanina de Fútbol y Secretaría de Deportes donó tres pelotas, conos, tortuguitas, un juego de camisetas y chalecos para entrenar. Un mimo que encendió la esperanza en un pueblo castigado, que pide no ser olvidado.

Gomones como "botines", potrero en las ruinas mineras y el anhelo de no ser olvidados

“Acá el fútbol se vive de una manera especial, porque los grandes y chicos no tienen otra cosa que hacer más que jugar al fútbol. Nosotros soñamos con jugar una Liga, que la Primera y Cuarta puedan salir del pueblo, y que podamos formar a los niños, a las mujeres. Pero nos hacen falta tantas cosas… (traga saliva y sigue). Necesitamos herramientas para poder crecer”, asegura Romero.

246796a2-b2d5-44a2-a7cd-bece99e4e71f.jpg Si no hay botines, hay gomones. Se juega como sea. Simplemente fútbol (Foto: Mariano Martín).

El fútbol en La Planta es una devoción desde siempre. Recién 20 años atrás decidieron armar una canchita en el corazón del pueblo, con dos arcos de palo hechos a mano y una pelota de trapo. Hace unos años les regalaron una pelota de cuero y arcos de hierro, pero los mismos se deterioraron con el pasar del tiempo. De hecho, las tres pelotas que llegaron desde la Federación ya están inutilizables. El terreno árido, con espinas a su alrededor, hace imposible que un balón tenga una larga vida. Tampoco tienen sanitarios y los bancos de suplentes son sillas en desuso y rotas que están debajo de un arbolito, la única sombra que hay a un costado del predio futbolero.

IMG_1623.jpg

“Nosotros arrancamos en realidad con dos neumáticos como arco, también poníamos piedras. Pero hacíamos lo imposible para simular una cancha de fútbol. Acá se juega con lo que hay, con gomones, con zapatillas rotas. Es la realidad nuestra, nos damos vuelta con lo que hay y somos unos agradecidos”, cierra Ariel Ibañez.

eba3bd69-dd4a-4d30-ae00-1b8d3a52a14d.jpg La tormenta amenaza a los habitantes de La Planta. "Cuando llueve es un desastre porque las casas son precarias y se llueve todo, y el potrero es todo barro", cuentan los protagonistas (Foto: Mariano Martín).

La vida en La Planta

Un rebaño de cabras le da la bienvenida al equipo de Tiempo de San Juan. Una calle angosta y de tierra de casi dos kilómetros une a la Ruta 510 con la localidad de La Planta, según algunos artículos, nacida en el siglo XIX con la instalación de la mina de oro en Marayes. Allí se encontraba la planta de tratamiento de roca extraída, razón por el que se llevaron a cabo distintos estudios para determinar si se traba de un pueblo contaminado.

27964b2a-acf7-436f-847b-8af1613c8a03.jpg Foto: Mariano Martín .

Juan de Dios Romero es uno de los habitantes con más años en el lugar. Desde hace 7 décadas que vive en la zona y dice que la vida allí es muy tranquila, sobre todo la suya. Tiene diez hijos, la mayoría vive fuera de La Planta, y su única recreación es la charla que tiene cada tanto con un amigo, Juancito Ibañez, quien viaja por tres horas en mula, desde Baldes de Leyes, simplemente para verlo. "Mis hijos quieren que me vaya con ellos a La Bebida o a la villa de Caucete. Pero yo no, yo quiero vivir acá. El campo me gusta, crecí con esto", dice el hombre, quien trabaja en la ganadería.

8ee14ea1-b214-4e1b-bf2a-8299ecf2f6c3.jpg Juan Romero le cuenta a Tiempo de San Juan que le gustaría tener un televisor. En La Planta son pocos los que tienen el privilegio de contar con un aparato, de hecho para el Mundial de Qatar se reunían de a montón en una vivienda (Foto: Mariano Martín).

En las las calles de La Planta reina el silencio, tanto de día como de noche. La mayoría de los trabajadores está campo adentro cortando leña y los niños, sin actividad escolar, se refugian en sus casas para no ser castigados por el calor. Puertas adentro la distracción es una pelota de fútbol, un libro. En la localidad caucetera no hay señal y sólo quienes viven en los alrededores de la escuela República de Bolivia pueden entretenerse con un poco de WIFI.

Allí tampoco hay transporte público. Las únicas visitas que tienen son las del "mercadito", un colectivo que llega hasta la zona una vez a la semana con verduras, frutas y todo tipo de mercadería; y la del camión cisterna con agua. "El tema del agua mejoró. Hace tres años nos pusieron una bomba que nos abastece con agua potable. El tema es que cuando se corta la energía deja de funcionar y a veces pasamos hasta tres días sin agua y sin luz. Así es la vida acá", aseguran en el pueblo.