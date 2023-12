Las fotos del casamiento íntimo de un campeón del mundo

casamientoo.jpg

El casamiento fue íntimo y de la lista de los integrantes del plantel que se coronó en la Copa del Mundo de Medio Oriente dijeron presente tres jugadores: el defensor del Olympique Lyon Nicolas Tagliafico y el compañero de equipo de Pezzella en el conjunto de Sevilla, Guido Rodríguez. El otro que no se perdió la boda de su amigo fue el arquero Gerónimo Rulli.

Junto a ellos, también participaron de la ceremonia y los festejos otros protagonistas de la delegación que siempre acompaña a la selección argentina. Nico Pérez, uno de los utileros de la Asociación del Fútbol Argentino, fue parte de la unión matrimonial. Nicolás Novello, el jefe de prensa del combinado nacional, y Pablo Capuchetti, kinesiólogo que estuvo en Qatar y es parte del staff médico de la Albiceleste.

asorio.jpg

Cada uno de los campeones del mundo estuvo acompañado por sus parejas y todas aprovecharon la ocasión para tomarse una fotografía que subieron a las redes sociales. Wada Ramón (esposa de Guido Rodríguez), Caro Calvagni (Nicolás Tagliafico) y Rocío Esposito (Rulli) posaron junto a Bárbara Occhiuzzi, pareja de Nahuel Molina, quien no apareció en ninguna de las imágenes que publicaron los invitados celestes y blancos.

La que también participó de la velada especial fue Camila Mayan, ex novia de Alexis Mac Allister, quien se separó del ahora jugador del Liverpool de la Premier League poco tiempo después de la consagración de Argentina en la última edición del Mundial de la FIFA. Como mostró en su cuenta de Instagram, la influencer llegó a la boda junto a Occhiuzzi.

german.jpg

¿Cómo nació la historia de amor entre Pezzella y Bascerano?

“A Germán lo encontré a través de un amigo en Facebook, precisamente un chico de Racing que se fue de sparring con él en el 2010 al Mundial de Sudáfrica. Cuando volvieron el chico subió fotos a Facebook y dije ‘que lindo chico’, y le mandé la solicitud... Me olvidé y él recién me escribió por privado ‘Hola ¿cómo estás?’”, dijo en una entrevista.

“Recién dos años después, en el 2012 vi los cumpleaños de mis amigos de esa red y me apareció el suyo el 27 de junio y le puse ‘Feliz cumpleaños’ y me volvió a escribir y a partir de ahí empezamos a hablar, porque me pasó el pin de BlackBerry”, agregó en una nota que le concedió a la revista Gente pocos días antes de la final de la Copa del Mundo ante Francia que cumplió el primer aniversario hace unos días.

ff.jpg

Cuando Germán y Agustina se conocieron, Pezzella ya era parte del primer equipo de River Plate. Luego de. En 2015, el marcador central se mudó a España para jugar en Betis y, tras dos temporadas, fue transferido a la Fiorentina, de Italia. En la Serie A, el defensor disputó cinco campañas (2017 a 2022) hasta que regresó al conjunto sevillista después del título de la Copa América que Argentina conquistó tras vencer a Brasil en el mítico Maracaná de Río de Janeiro.