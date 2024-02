Las 4 razones que impedirían que Messi dispute los Juegos Olímpicos con la Selección

La ilusión no se esfumó por completo, pero a esta altura es muy difícil que Lionel Messi forme parte de la delegación argentina que competirá en el torneo de fútbol masculino en los Juegos Olímpicos de París 2024. Según pudo averiguar Infobae, el capitán nacional le dará absoluta prioridad a la Copa América con la Mayor y hay cuestiones que impedirían que dé el presente en la nómina que confeccionará Javier Mascherano en los próximos meses de cara a la cita olímpica. “No hay una decisión tomada. Todavía Mascherano no lo llamó. ¿Y si lo convence?”, plantearon desde el entorno del rosarino. Los motivos para no volver a la capital francesa, de donde se marchó abucheado tras su paso por París Saint Germain, son varios.