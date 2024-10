Lanús perdió 1-0 ante Cruzeiro y quedó eliminado de la Copa Sudamericana

Lanús mantuvo viva la llama de la esperanza hasta el último suspiro. Vendió cara la derrota ante un equipo con más billetera y recursos. Y es por eso que su participación en la Sudamericana no podía terminar de otra manera que con un aplauso. El equipo de Zielinski, de mala campaña en la Liga, no sólo dio la talla en la Copa, sino que además supo construir un anhelo que se sustentó en una gran inversión de sudor. El Granate fue por la heroica hasta el último centro, no se rindió hasta la última pelota y murió de pie. No tuvo brillo, pero cayó en combate.