Lanús-Cruzeiro hicieron negocio en el Mineirao y la serie sigue abierta para la vuelta

Lanús no salió a especular e igualó 1-1 en su visita a Cruzeiro en el Mineirão por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2024. El dueño de casa abrió la cuenta con el gol de Kaio Jorge y fue Ramiro Carrera el autor del grito que niveló la historia. Llave abierta de cara a la definición en la Fortaleza.

El Granate dejó atrás su mal presente en la Liga Profesional (donde no gana desde el 4 de agosto) y no solo empató sino que mereció llevarse un triunfo de su visita al Cabuloso en Belo Horizonte. en Belo Horizonte, que no logró demostrar el mismo poderío ofensivo que tuvo ante Boca en los octavos de final.