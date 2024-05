La última del Loco Bielsa: convocará a un jugador amateur para el próximo amistoso de Uruguay

Walter Domínguez, goleador de Institución Atlética Juventud Soriano, es la figura del equipo que acaba de consagrarse campeón de la Copa Nacional de Selecciones OFI (Organización del Fútbol del Interior) con el delantero como referente. El artillero anotó un tanto en la final y repartió dos asistencias para el triunfo 3-0 frente a Paysandú en el partido revancha de la serie final que comenzó con triunfo del rival de Soriano (2-1).

Las estadísticas del goleador convocado por el Loco Bielsa

Las estadísticas de Domínguez marcan un número superador: en los últimos 19 partidos que jugó anotó 38 goles. Si a estos les sumamos los seis tantos en la misma cantidad de encuentros que marcó con la camiseta del Fray Bentos Fútbol Club y los 13 festejos en 14 juegos con la selección del interior, el registro llega a 57 goles en 39 presentaciones para un promedio de 1.4 tantos por partido.

El último fin de semana, tras la derrota 2-1 ante Nacional de Fray Bentos, el goleador habló y confirmó la novedad de la convocatoria de parte del seleccionado charrúa. “Me llamaron y estoy muy contento”, le dijo al periodista Alex Martín Rostan en una entrevista que subió a sus redes sociales.

“No lo esperaba y fue una sorpresa. La verdad es que estoy muy contento”, agregó el delantero de 24 años. Más allá de esto, el jugador habló con Ovación, la sección de deportes del diario El País, de Uruguay, y le notificó al medio que se está entrenando en el club Fénix, de la primera división, y pero que por cuestiones de reglamento recién podría sumarse en el Torneo Intermedio.

Según indicó la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), el partido amistoso que jugará el combinado nacional ante su par costarricense el último día de mayo será con jugadores del ámbito local. El duelo comenzará a las 23 (hora de Uruguay). Además de este encuentro, el equipo de Bielsa se enfrentará a México el 5 de junio en el estadio Empower Field at Mile High, de Denver, Colorado, en Estados Unidos.

Es válido destacar que el ex entrenador surgido de Newell’s y con pasado en clubes de Europa como el Olympique Marsella, Athletic Bilbao y Leeds United de la Premier League deberá recurrir a futbolistas de equipos que no estén participando con sus clubes de las competencias de Conmebol, como la Copa Libertadores y Sudamericana. Es por eso que el Loco no llamaría a jugadores de Nacional, Peñarol, Liverpool, Racing (U) y Danubio, y aprovecharía a citar a otros nombres con la intención de verlos en acción con la camiseta celeste.

