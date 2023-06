La traición de Sofi Martínez a Messi que salió a la luz en la despedida de Riquelme

La despedida de Juan Román Riquelme dejó mucha tela para cortar. Es que además del tenso cruce que protagonizaron Sofi Martínez y Coco Basile en el vestuario de la Selección Argentina, en las redes no le escaparon a la curiosa reacción que tuvo Lionel Messi en medio de esa situación.

Después del cruce con Basile, Martínez se detuvo unos momentos con los exRiver y luego se notó que en ese instante los rosarinos, tanto Messi como Di María, ya no estaban en sus casilleros.

En las redes sociales se percataron de ese detalle y empezaron las especulaciones. Llamó la atención la reacción de Messi después de que la periodista le dedicara tiernas y respetuosas palabras post consagración argentina en Qatar. Ambos establecieron una buena relación y en cada entrevista periodística Messi se mostraba accesible.

Si bien en un principio, los usuarios consideraron que el actual jugador de Inter de Miami ignoró a la periodista por un supuesto enojo y celos de Antonela Roccuzzo por la relación entre ellos, en las últimas horas, en Desayuno Americano revelaron los verdaderos motivos del enojo del futbolista.

Durante el programa conducido por Pamela David y emitido por América TV, Flavio Azzaro reveló por qué el delantero desapareció ante la presencia de la notera y aseguró que la relación entre ellos ya no están nada bien.

“Lo de Sofi Martínez tiene que ver con que Messi estaba enojado con ella”, aseguró el periodista deportivo y agregó: “Ella hizo una serie de entrevistas para la TV Pública (Llave a la eternidad) y cuando entrevistó a Messi, él le dijo algo en off que ella después contó y Messi lo consideró una traición”.

En ese sentido, Azzaro amplió los detalles: “Él le cuenta algo que tiene que ver con la camiseta de Boca, todo en off. Sofi después, no recuerdo si en las redes sociales o en el programa de Andy (Perros de la calle, Urbana Play), lo revela. Él le reconoció que sí quería ponerse la camiseta de Boca Juniors, pero no lo quería hacer público”.