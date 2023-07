La terrible denuncia contra un histórico de la Selección Argentina: podría ir preso

Entrevistado por radio La Red, el referente gremial fue muy sincero sobre lo ocurrido: “Hubo una denuncia anónima que alertó sobre incumplimientos en un campo que es propiedad del señor Gabriel Batistuta, se hizo una inspección y se pudo constatar lo que se decía”.

Voytenco no ocultó su enojo: “Había trabajadores en situación de explotación, mal pagados y en condiciones deplorables”.

El líder gremial sugirió que el jugador habría intentado evitar la inspección: “Nos llamó la atención primero la imposibilidad de acceder a los campos, fue algo muy difícil, y luego fue indignante lo que se pudo ver”.

El Secretario General de UATRE detalló que encontró personas reducidas a la servidumbre: “Siete trabajadores que vivían en una vivienda precaria, con jornadas de más de las ocho horas establecidas, no se le pagaban horas extras, no estaban registrados, no tenían ropa de trabajo adecuada y algunos tenían discapacidad. Las escalas salariales no se cumplían y tenían cero provisión de agua potable”.

Audio del dirigente de UATRE contando todo lo que pasó en el campo de Gabriel Batistuta durante su inspección:

José Voytenco: "En un campo de Gabriel Batistuta había trabajadores en condiciones deplorables"

Gabriel Batistuta ya había tenido problemas con las autoridades en marzo del año pasado, cuando la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) lo embargó por casi 4 millones de pesos por evasión de impuestos; posteriormente, en agosto de ese mismo año, el ex jugador sufrió otro embargo de la Justicia por 71 millones de pesos al negarse a pagar el Aporte Solidario y Extraordinario de las Grandes Fortunas.