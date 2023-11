La rompió en el Verdinegro, jugó en la Selección y ahora maneja un Uber

Run Run Miadosqui desmintió el contacto con el "Ogro" Fabbiani: "No está en la lista de 30 técnicos que se ofrecieron"

El presente del talentoso lateral, que años atrás vistió la camiseta de San Martín y la rompió en su corto paso por San Juan, es realmente sorpresivo. Hoy, lo único cierto que se sabe de Gómez es que maneja un Uber, algo que nada tendría de llamativo si no fuera porque se trata de un futbolista profesional de un club grande.

Gómez jugó en el Verdinegro durante la temporada 2015. Fue titular indiscutido del equipo que competía en Primera División y era conducido por Carlos Mayor.

Casi siete años después de compartir cancha con Lionel Messi, en aquel conjunto nacional que comandaba Jorge Sampaoli, el lateral derecho se debate entre largar el fútbol o intentarlo una vez más. A sus 30 años, al defensor se le vencerá el contrato el 31 de diciembre próximo con la Academia y el club hoy no tiene la intención de renovárselo.

Hace más de un año únicamente se dedica a entrenarse con un preparador físico en el Predio Tita Mattiussi, aunque es muy intermitente y suele faltar. Al no ser tenido en cuenta por la Primera ni la Reserva, no tuvo competencia alguna en todo este tiempo. Si a fin de año no le surge la chance de irse a jugar a otro equipo, quizá se retire del fútbol. "Ojalá le aparezca algo, así sigue haciendo lo que más sabe y es feliz adentro de una cancha", expresó su deseo el papá del defensor, en charla con este medio.

En enero de 2022 Racing le tendió una mano por ser un jugador nacido de la cantera del club. Cinco años después de haberse ido del club, primero a préstamo a San Martín de San Juan y luego por venta a Lanús, la Academia le ofreció un vínculo por un año para ayudarlo tras situaciones difíciles de salud y en lo anímico que le tocó atravesar. De paso, el club abrigó la esperanza de que se destacara en la Reserva para poder volver a la Primera en algún momento. Con Juan Fleita como DT del Selectivo, había disputado algunos buenos partidos. Pero poco a poco decayó, encima con más lesiones en el medio.

El año pasado tuvo la posibilidad concreta de continuar su carrera en Barracas Central. Desde el club intentaron convencerlo de que la aceptara, pero la rechazó. En la Academia le extendieron el convenio por un año más y muy lejos estuvo de sumar rodaje siquiera en la Reserva, donde no quisieron tapar con él a juveniles.

Antes de regresar a la Academia, José Luis Gómez había tenido un insólito paso por Huracán. Diferentes afecciones de salud impidieron que debutara y se terminó yendo de manera prematura, pocos días después de haber firmado.

A su último partido oficial en Primera lo disputó en Lanús, el 29 de abril de 2021. Fue por la Copa Sudamericana, en la caída por 2-1 ante Gremio de Brasil. El técnico era Luis Zubeldía, precisamente el hombre que lo promovió a la Primera de la Academia y lo hizo debutar. En Racing participó de 30 encuentros y en el equipo campeón de 2014, con Diego Cocca como DT, sólo dos veces fue al banco (no sumó minutos): en el 3-1 sobre Defensa y Justicia y en el 2-0 ante San Lorenzo.

En Lanús (arribó en 2016) ganó tres títulos: Superliga, Copa Bicentenario y Supercopa Argentina. Allí alcanzó su rendimiento más alto y se ganó la chance en la Selección.