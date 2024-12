La rival del heredero de Chica redobla la apuesta y confirma que el domingo habrá carrera

"Respetamos el calendario y nuestra carrera fue aprobada la semana pasada. El señor (Virhuez), a quien no quiero nombrar, es muy inteligente. Pero no tiene la potestad para tomar la decisión de suspender la temporada, él es delegado de un club y no es presidente. No pueden suspender la temporada porque no son autoridades, Juan Ernesto Pacheco es presidente y tiene mandato vencido", expresó Perona a Tiempo de San Juan.

La dirigente apuntó a que el conflicto que invade hoy al ciclismo sanjuanino fue "politizado" y que no se piensa en los ciclistas: "Hay mucha gente que trabaja en el ciclismo y son perjudicados".

Respecto a la decisión de Personería Jurídica de anular el proceso electoral de septiembre pasado y llamar nuevamente a votación, la mujer sostuvo que: "Nosotros hicimos las cosas como corresponden. En la asamblea pasada no se trataron los puntos que se debían tratar, no presentaron nuestra lista y no nos dejaron votar; hubo muchas anomalías. Por eso Personería Jurídica concluyó la asamblea y se fue, no se proclamó presidente ni tesorero. Hoy los dirigentes están usurpando cargos, infringiendo la ley y faltándole el respeto a todas las instituciones".

De cara a las elecciones convocadas para el 30 de diciembre, Perona ratificó que volverá a postularse para presidir la Federación. Mientras tanto Virhuez, el hombre que busca suceder a Juan José Chica, histórico dirigente del ciclismo sanjuanino y a quien acompañó en décadas, se encuentra intentando revertir la anulación del proceso electoral anterior con un equipo de cuatro abogados.