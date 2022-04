La prueba de testosterona a las jugadoras trans, ¿un bien o un mal?: qué opinan los técnicos sanjuaninos

¿QUÉ DIJERON LOS TÉCNICOS SANJUANINOS?

Fernando Flores - DT Aramburu:"Creo que esto se debería haber hecho antes, porque esto viene de AFA. La idea de ahora es tomarlo de forma correcta para que la inclusión exista. Pero que exista de forma real como es. En años anteriores ya hubo chicas trans jugando años anteriores y por ahí marcaban mucha diferencia. Está bueno que sea controlado. Hay que incluirlas siempre, sin excluir a nadie pero siempre dentro de los parámetros y los controles que sea seguro para todos. Es un avance, ya que todo con esto irá más arriba. Es un crecimiento".

Daniel Olivera - DT Sarmiento: "Nosotros estamos tratando de que el fútbol femenino en San Juan se formalice, se profesionalice y deberíamos acatar al reglamento de AFA. La prueba de testosterona es algo que pide reglamentariamente AFA. Me parece lo más correcto y que participen y lo puedan hacer. En San Juan lo hacen gratis, ellas van a poder acceder tranquilamente a hacerse el análisis y lo que queremos es que participen, que estén incluidas en el certamen, en el proyecto del fútbol femenino. Estoy de acuerdo que se haga, pero no me gustaría que se las excluyera del fútbol femenino".

José "Pepe" Bravo - DT San Martín: "Todo lo que sea para bien del fútbol de las chicas me parece bárbaro todo eso, porque suma. Lo que sí, no hay que discriminar a nadie. Esperemos que se resuelva lo mejor posible y tratar de ir mejorando con el respeto que nos merecemos todos los seres humanos. Sin discriminación y buscar siempre el lado positivo para esta actividad que a nosotros nos apasiona totalmente".

Hernán Verón - DT Unión Villa Krause: "Estoy de acuerdo en que sea todo libre. Estoy a favor de eso. Espero que se solucione todo pronto y que no pase a mayores. Respeto a cada uno y estaría bueno que se apruebe para que todos lo podamos tener claro".

Emison Roberval - DT Alianza: "El fútbol es para todos. Tenemos que respetar a todos y las chicas trans lo quieren jugar, no veo por qué no puedan hacerlo. Yo soy de todo correcto, acá se tiene que respetar la decisión de cada uno. Y si ellas (futbolistas trans) quieren jugar y si el reglamento dice que se puede, no veo por qué hacen quilombo si venimos hace tres años jugando así. Podemos hacer afectar o hacer sentir mal al otro por llegar a ese estado el que la podes llegar a hacer sentir discriminada. No lo veo necesario".