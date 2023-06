La peripecia de un ex técnico de Desamparados para conseguir entradas de Taylor Swift

https://twitter.com/islasluisok/status/1666128143541841940 Al final lo logramos!! TAYLOR SWIFT vamos Keni pic.twitter.com/VMJYbzTbLj — Luis Islas (@islasluisok) June 6, 2023

LUIS ISLAS Y UN CICLO CORTO EN DESAMPARADOS

image.png

l campeón del mundo (1986) llegó a Desamparados el 5 de mayo de 2022 a ocupar el lugar que dejó el despido de Marcelo Fuentes. El Federal A había comenzado, y el entrenador no tuvo los resultados esperados, es por eso que Valiente -el ex presidente de la institución- tanteó el terreno de Islas y lo trajo al equipo Víbora para que pueda despegar del lugar en el que se encontraba.

Islas tomó el compromiso del equipo que estaba desorientado y con la presión del descenso. Cuando arribó al barrio Patricias Sanjuaninas todavía no ganaba y eso era una doble apuesta para él.

El enamoramiento de Luis Islas por Desamparados fue corto. Los malos resultados no fueron la gota que terminaron de llenar el vaso, sino 'las mentiras y las promesas que nunca llegaron'. Colmaron su paciencia, no compartió ideales con los dirigentes y dijo basta el 20 de junio: "Me cansé de que mientan. Desde que llegué nada es lo que me dijeron, todas fueron promesas sin cumplir. Así no se puede seguir", había confesado.

Al mando de Desamparados estuvo 45 días en la que obtuvo cuatro derrotas, una victoria y dos empates