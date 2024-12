La kickboxer sanjuanina Natacha Heredia ganó el título regional de K1 en San Luis

Para contar detalles sobre este logro, la deportista visitó al Secretario de Deporte, Pablo Tabachnik, quien se interesó en el relato y felicitó a la campeona.

El viernes 13 de diciembre, nuestra representante viajó hacia San Luis para estar presente en el pesaje que se realizaba al mediodía. Le preocupaba el peso, porque habitualmente está en la categoría hasta 60 kg y en esta ocasión el límite era 57 kg. Llegó muy bien preparada en el aspecto físico, pero, por las dudas, hasta trotó un rato antes del pesaje; finalmente, los 56,800 kg que marcó la balanza la dejaron tranquila.

“Si bien había otro pesaje en la mañana del sábado, a mí me convenía el viernes porque siempre estuve en 60 kilos y era la primera vez que peleaba en 57, para lo cual hice un desgaste importante, bajando de peso, cuidándome mucho en las comidas. La idea era pesarme el viernes para después recuperar el sábado y estar bien alimentada. Bajar cuatro kilos es mucho para un peleador por eso pensaba en el pesaje y luego descansar para no estar tensa ni nerviosa. Te relajas en el hotel, te alimentas bien hasta el otro día que es la pelea”.

2024 ha sido un año un tanto complicado para Natacha “Ha sido un año muy difícil para mí, especialmente por los cambios de profesores. De todos modos iba bien mentalmente." dijo, y agregó "fue una modalidad nueva y me dije: me voy a arriesgar, porque en realidad en K1 tuve una sola pelea hace un año contra una rival chilena. De todos modos me tenía mucha fe y hacer dos peleas no lo vi difícil porque psicológica y mentalmente estaba re bien y físicamente también. La primera pelea fue con Ángela Pérez, de Concarán, una excelente competidora; fue una pelea muy técnica que gané por decisión unánime, pasando a la final que se realizó pasada la medianoche”.

La segunda pelea fue con una rival que ya conocía, Paola Jofré de San Luis capital y de quien se esperaba una actuación más importante, debido a su experiencia, donde se destaca por sus conocimientos de boxeo.

“Subí muy relajada, confiada en mí misma y bueno, no me demostró lo que tenía, como peleaba ella antes, en realidad es posible que a ella le cueste más el K1. La diferencia entre el low kick y el K1 es que el low kick es puños de boxeo con patadas y el K1 es lo mismo, pero agregas rodillas y clinch, que es el agarre a la persona, a la que le podés pegar con la rodilla."

Acerca de la pelea dijo: "En un momento me advirtieron dos veces por el clinch, por lo que dejé de hacerlo y directamente me acercaba y tiraba las rodillas con la cadera y los puños. Luego de tres rounds parejos, los jueces dieron empate y allí, la mesa fiscalizadora decidió agregar un cuarto para definir. Ahí voy directamente con puños y rodillas conectando entre 15 o 20 rodillas, en el cual ella conectó entre 2 o 3 rodillas ganando yo por decisión unánime.

Finalmente, traje el cinturón para San Juan y la verdad no lo puedo creer, porque fue mi tercera pelea en K1. Los profesores que tuve siempre me dijeron, tenés que hacer K1, es otra modalidad, ganas más, tenés mucha más experiencia, pero yo les decía no, nunca voy a hacer K1 porque me cuido las rodillas ya que antes de empezar este deporte hacía fútbol y tuve un problema (tendinitis). El año que viene voy a debutar en profesional, depende la pelea que salga, yo voy a elegir la modalidad, sea low kick o K1. Por suerte cerré el año con la mejor pelea que tuve, así que espero seguir contando con el apoyo que estoy teniendo y que se sumen más."

Al terminar agradeció a la Secretaria de Deporte por el apoyo recibido todo el año.