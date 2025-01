La inquietante frase de Novak Djokovic sobre su futuro tras la derrota en el Abierto de Australia

Novak Djokovic abandonó la semifinal del Abierto de Australia ante Alexander Zverev por problemas físicos y no pudo llegar a la final del primer Grand Slam del año.

El tenista serbio arrastraba molestias en la pierna izquierda desde hace varios días y que se intensificaron después de la victoria ante Carlos Alcaraz en los cuartos de final del torneo . El ex n°1 del mundo perdió el primer set del partido ante el alemán en el tie-break y decidió retirarse del Rod Laver Arena .

En conferencia de prensa, aseguró: “Si hubiese ganado el primer set hubiera jugado un poco más, pero dudo de que hubiese ganado porque no tenía energía para aguantar tres horas más“.

Acto seguido, lanzó una frase que dejó en shock a los periodistas que estaban en la sala. “Puede que haya sido mi último Open de Australia, esa posibilidad siempre existe... No lo sé”, señaló visiblemente decepcionado por no haber podido llegar a la final del primer Grand Slam del año.

“Si estoy físicamente bien y con ganas no hay razón para pensar que no volveré. Yo quiero seguir, pero no puedo hablar de mi calendario de 2026″, sostuvo Nole, dando a entender que podría retirarse en caso de seguir con las lesiones que lo aquejaron durante los últimos meses.

Mientras abandonaba la cancha central del torneo, los fanáticos que presenciaron el partido abuchearon al serbio por su decisión. Por ese motivo, Zverev “retó” a la hinchada y lanzó: “Por favor, amigos, no abucheen a Novak. Ha dado todo por este deporte en los últimos 20 años. Sé que pagaron por una entrada, pero él ha ganado aquí con una rotura en el abdominal y en la pierna. Muestren un poco de amor”.