La historia de Guadalupe, el club rawsino que fue creado por devoción a la virgen y saca a chicos de la calle

"La idea surgió hace un año. A penas lo pensé, la abocamos y este 23 de marzo cumplimos aniversario. Todos en mi familia somos muy devotos de la Virgen de Guadalupe y por eso sale el nombre. Quisimos como punto inicial formar a las chicas y así empezamos, con 12 niñas, hasta que pudimos armar tres categorías que son con las que competimos en el campeonato de Rufrano", le comentó su creador y DT de los equipos a Tiempo de San Juan.

image.png

Juan no trabaja solo. Él está junto a su esposa y dos hijos, quienes también tienen sus funciones en Guadalupe. "Mi señora es la coordinadora general, es la que se encarga del pago de seguros y toda la parte de administración; yo estoy a cargo de la coordinación deportiva y soy técnico, mi hijo está en la preparación física y mi hija juega acá en el club".

Actualmente, Guadalupe cuenta con dos Sub 14, una Sub 16 -ambas en rama femenina- y una de hombres que es libre

image.png Juan junto a su señora y su hijo, la columna vertebral del equipo

Juan está desempleado y dedica toda su pasión a la escuelita que todos los días entrena en El Bosque, ubicado en calle Manuel Lemos, antes de 5, en Rawson. Potrero y casa de las chicas. "Este club es mi vida, mi pasión. Vivo 24 horas para esto y cuando estamos en mi casa, sólo se habla del club".

"Guadalupe también es un club de contención para las chicas que llegan con problemas y nosotros hemos tratado de contenerlas y cuidarlas. Mi señora las controla por si les hace falta algo para la escuela. Aunque no se crea, esto es un título importante también para nosotros", señaló el DT Quiroga.

image.png

Hay veces que las chicas llegan sin desayunar e incluso se han quedado en casa a almorzar con nosotros. Yo le pongo mucha pasión a esto y recién me acuesto tranquilo cuando me avisan que llegaron a sus casas

image.png

Juan aseguró que el máximo objetivo que tiene Guadalupe es seguir creciendo con las chicas y poder ingresar a la Liga Sanjuanina de Fútbol. "Entrar a la B es nuestro primer objetivo y poder hacer lo mismo con los varones ya sería un sueño cumplido. Queremos que ellas sean las que jueguen en Primera. Ellas son las que van a llegar y nosotros las estamos formando".

Los entrenamientos en el club son los días lunes, martes y miércoles de 16 a 18hs. En tanto los martes y jueves de 8 a 10 de la mañana y en la tarde de 17:30 a 19hs.

image.png