La fuerte reacción de ciclistas, dirigentes y entrenadores ante la postura de la Federación de suspender la actividad rutera

Pero las reacciones no se hicieron esperar. Los protagonistas del pelotón multicolor se volcaron a las redes sociales para dar su opinión y otros le respondieron a Tiempo de San Juan, evidenciando una brecha cada vez más profunda en el ciclismo local.

Rolando Manzanelli, mánager de Gremios por el Deporte, se expresó con un análisis más moderado, aunque igualmente crítico: "Es un tema delicado, pero nosotros solo queremos correr. Tenemos a los ciclistas preparados y motivados para ser protagonistas de la Vuelta a San Juan y en toda la temporada, pero hoy no sabemos qué va a pasar. Sólo espero que se solucione. Nosotros solamente queremos correr, eso es lo más importante".

Desde el Sindicato de Empleados Públicos, el mánager José Díaz fue más contundente en su postura y apuntó a que se está tomando de "rehén" al ciclismo. "Todos los que estamos en el ciclismo sabemos que la Federación como casi todas las entidades deportivas están flojas de papeles. Y no se tiene en cuenta a la familia del ciclismo, sponsors, ciclistas, simpatizantes y demás. No entiendo la decisión de suspender ya que la Justicia está dando a entender que la Federación está acéfala prácticamente, no tienen ninguna autoridad para tomar decisiones".

Nicolás Tivani, el exponente pocitano en el mundo, calificó en sus redes a la situación como "Vergüenza y tristeza", lamentando la situación que afecta a toda la comunidad del ciclismo. En el ámbito femenino, Maribel Aguirre, una referente del ciclismo argentino, también se mostró profundamente dolida: "Es lamentable que nuestro ciclismo pase por estas cosas. Juegan con el ciclista, el que no tiene la culpa de nada de todas estás internas. Inversiones, miles de corredores, equipos, sponsor; para muchos es el trabajo, y claro que se arreglen los corredores. ¿Aplauden algo así? No lo entiendo, es lamentable y vergonzoso".

Las palabras más duras llegaron de Leonardo Cobarrubia, ciclista del SEP y ganador de la Doble Media Agua, última carrera del calendario, quien no dudó en calificar a los dirigentes de "cachivaches" e "inútiles". "Después te saludan como si fueran los mejores. No les da la cara", disparó sin filtros.

Foto: Deportes al Plato