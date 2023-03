La dura postura de dos referentes por el nene que fue marginado en un club de fútbol

Cristian Pérez, el exDesamparados que hoy está a cargo de la escuelita de fútbol de Siux, apuntó contra la institución que excluyó al niño del juego y explicó que hasta los 12 o 13 años, los chicos deben jugar al fútbol por diversión y no por el resultado. "La línea que bajo en la escuelita es que los chicos vienen a divertirse y eso lo hablo con los padres. Se busca que el menor utilice el deporte como una descarga, porque no sabemos qué va a hacer el día de mañana. De la escuela no se ha ido un niño sin jugar. Los niños tienen que jugar al fútbol pero para divertirse. Es un deporte de recreación a esa edad, no tiene por qué existir la presión de ganar", expresó.