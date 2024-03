La drástica decisión de Chiqui Tapia en medio del escándalo por los arbitrajes

La denuncia que Carlos Tevez hizo sobre el arbitraje de Pablo Dóvalo en el Barracas Central-Independiente fue todo un sacudón para el fútbol argentino. No solo por el fuerte contenido que sugiere corrupción por parte del juez e involucra a la AFA. Los ánimos están caldeados y eso no le conviene a Claudio Tapia , el presidente del organismo.

En este marco, en las últimas horas se dio a conocer, en base a lo publicado por diario Perfil, que habrá una reunión entre todos los presidentes de los clubes con el propio Tapia, en la que seguramente se tratará el tema y se intentará calmar los ánimos.

No es una novedad para los dirigentes, porque la reunión había sido convocada antes de que se desatara el escándalo en el Palacio Ducó, donde Barracas hizo de local y donde Tevez se sintió perjudicado. Sin embargo, el episodio no provocó su suspensión sino que por el contrario la reunión fue ratificada y será usada para llevar calma al conmovido fútbol argentino.

image.png El estado de WhatsApp de Chiqui Tapia

Según publicó el mismo medio, este encuentro podría llevarse a cabo en las oficinas del predio Lionel Andrés Messi en Ezeiza entre el lunes 11 y el martes 12. Contará, en caso de que asistan todos, con los presidentes o representantes de los 28 equipos de primera. incluido Grindetti, mandamás de Independiente, que respaldó al DT en una conferencia conjunta.

Tevez explotó por el arbitraje en Barracas Central vs. Independiente

"Es muy difícil y muy notorio porque venimos diciendo que Pablo (Dóvalo) con Barracas tiene antecedentes. Estuvo toda la semana esto instalado y viene y te roba igual... Es una locura lo de este tipo", explotó el Apache contra el juez principal.

Y levantó cada vez más temperatura al recordar las jugadas más controversiales: "Todavía estamos caliente. Hay que empezar a terminarla, porque si no el fútbol argentino así es muy difícil. La de Iván (Marcone) es roja. Ganando 1-0 y con diez tipos, el partido te cambia".

Si bien en un primer momento aclaró que no le gusta hablar de los árbitros, Carlitos no pudo ocultar su bronca en Parque Patricios: "Callarse en esta instancia no me parece justo. Todos los DTs venimos pidiendo solamente una cosa: que no nos caguen. No quiero q me cobren ni bien ni mal... Que no nos caguen".

Para Tevez no fue ninguna sorpresa el arbitraje de Dóvalo: "Como sabíamos que este tipo es de hacer estas cosas... Es como que un chorro venga a tu casa y te diga que te va a robar. Y que después vaya y te robe. Y con una cara que después se te planta y te quiere pelear. Una locura. Caliente...". Y agregó: "Hablé con los jugadores antes del partido. Les dije que jugábamos contra 14. Lo sabíamos...”.

Ya cerca del cierre de la conferencia, el técnico del Rey de Copas fue bajando las revoluciones: “A uno no le gusta estar de esa manera, pero llega un momento que te saca la cabeza. Después podemos debatir si independiente jugo mal, bien, el planteo... Pero así es muy difícil".

Y siguió, fuerte contra el juez: “Siempre pido que me caguen, no quiero que me ayuden... Así me parece que el fútbol argentino hoy está dañado". Al margen delos enojos y las quejas, Tevez también valoró la actitud de sus dirigidos para reaccionar a tiempo: "En el segundo entramos con la actitud de querer ganarlo. Nos tocó con Argentinos y Barracas que nos hagan goles. Trabajaremos en eso porque contra River tenes que hacer un partido perfecto".