La contundente respuesta de Marcelo Gallardo ante la consulta de un periodista: "No soy un mago"

Preocupación Pésima noticia para Gallardo: se lesionó un jugador clave y no estará ante Talleres por la Libertadores

"No puedo pretender que el equipo funcione ya como yo quiero, sino no hay magia en esto. No soy mago, soy una persona que tiene una idea de trabajo y que trata de bajar una línea para que los jugadores la asimilen", declaró Gallardo en conferencia de prensa.