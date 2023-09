La confesión de Lionel Scaloni de cara al debut en Eliminatorias: "Tuve que comprar 9 entradas"

Scaloni, sobre el equipo de Argentina ante Ecuador

"El equipo lo tengo definido, no va a cambiar mucho de lo que fueron los últimos partidos. Cambiamos poco porque no me dan motivos para cambiarlo. Siempre podemos tener una sorpresa sobre todo viendo que Ecuador es un buen equipo, con un entrenador que lo hace jugar bien y hay algunos recaudos que hay que tomar. En base a eso, el equipo puede cambiar mañana pero van a ser casi siempre los mismos",expresó Scaloni.

La insólita respuesta de Scaloni sobre el precio de las entradas

Al DT de la Selección Argentina le consultaron por su opinión sobre el valor de las entradas para el partido ante Ecuador. "Yo tuve que comprar nueve, así que imaginate...", fue lo primero que dijo y, ante la sorpresa y cuestionamiento de los presentes, sentenció: "Las pago, claro, ¿cómo no las voy a pagar? Después, si querés, te muestro el recibo".

¿Cuánto gastó Scaloni? "No sé si 900 mil y algo...", tiró, por lo que fueron seguramente nueve plateas en el Monumental. "Me cuesta mucho, como a todos. Pero yo no soy nadie como para poner el precio de las entradas. Si fuera por mí, que la gente vaya gratis. ¿Qué puedo hacer? No puedo hacer nada en esto", agregó el entrenador albiceleste.