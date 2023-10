La chicana del Chori Domínguez a Boca por la final de Libertadores: "Tovavía..."

Sorpresa y no tanto

Sorpresa y no tanto A los 32 años se retira una ex estrella del Chelsea y Real Madrid

Con este panorama, que mantiene viva la expectativa del fútbol argentino de volver a los primeros planos de la competición, Alejandro Domínguez, histórico jugador de River, fue consultado sobre el presente del Xeneize y no dudó en responder: “Lo que pasa en la vereda de enfrente, realmente a mí no me genera nada”, expresó el "Chori" en una nota con ESPN.