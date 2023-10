Ivo Pohmajevic, el sanjuanino que dejó el fútbol europeo para desafiar al aguerrido ascenso argentino

Tenía la posibilidad de jugar para un equipo de Primera División, pero por una cuestión de tiempo y de contrato no lo pudo hacer. Por eso, para no estar parado hasta enero de 2024, se animó a desafiar al aguerrido ascenso argentino: el Torneo Regional Amateur. De la mano de Colón Junior, Ivo Pohmajevic vivirá su primera experiencia en la sacrificada categoría que reúne a unos 331 equipos de todo el país. Lejos de los lujos, viajes en avión y las espectaculares canchas europeas, el juvenil se prepara para un desafío inédito en su corta pero prometedora carrera futbolística.

"Tenía en claro que si no era Primera División o la B, quedaba el Regional Amateur para poder terminar el año. Y aquí estoy ahora, en Colón, mentalizado en lo que viene. Por más que haya estado mucho tiempo en Europa, no soy europeo. Soy sanjuanino y sé cómo son las cosas acá. No he jugado en el ascenso, pero sé cómo es todo. Yo estoy agradecido con Colón, por la oportunidad. No importan las circunstancias, yo voy a dar lo mejor. Sé que esta experiencia me va a servir", confesó el futbolista.

b2402428-0e57-44a0-81b4-7c61d0673f18.jfif

Ivo no vive en San Juan desde hace nueve años. Tenía 11 años cuando viajó a Buenos Aires para instalarse en la pensión de Lanús. En el Granate pasó varios años, siendo figura y promesa de las categorías inferiores. Su rendimiento hizo que un gigante italiano pusiera los ojos en él: "En San Juan había jugado en Siux, pero de grande no. Después di el salto a Lanús de muy chico, tras quedar en una prueba que se hizo en San Juan. Ya cuando tenía 15 llegó la oferta de la Sampdoria y me fui a Europa. Fue lo mejor que me pasó, me sirvió mucho como experiencia. Allí estuve en Reserva y entrené varias veces con el plantel profesional, que tenía a Fabio Quagliarella y Gonzalo Maroni".

Viví en la Casa Samp, la pensión de la Sampdoria. Allí todo es lujo, tenés lo que querés; es como estar en un hotel cinco estrellas. Viví en la Casa Samp, la pensión de la Sampdoria. Allí todo es lujo, tenés lo que querés; es como estar en un hotel cinco estrellas.

d6c8b4a5-0ee1-419c-9a15-60c5b8c96a5e.jfif

En Italia estuvo apenas una temporada jugando para la Reserva. Después tuvo que pegar la vuelta como consecuencia de la pandemia de coronavirus. Estuvo unos meses inactivo hasta que se reflotó el sueño europeo. "La pandemia fue un problema grave porque cortó mi paso por la Sampdoria. Estuve mucho tiempo parado, pero bueno, son cosas que pasan. Luego de cumplir mi contrato con Lanús regresé a Europa, primero para jugar en Croacia y después para jugar en la cuarta categoría del fútbol español con el Badajoz. En el medio tuve una lesión, pero no me perjudicó mucho. La experiencia fue muy buena; el estar en otro país, con un idioma y cultura diferente, sirvió muchísimo. Claro que en España la experiencia fue mucho mejor", confesó el protagonista.

Tenía la oportunidad de continuar del otro lado del charco, pero se inclinó por la revancha en suelo argentino. La distancia, sumado a la poca atención que los clubes europeos prestan a la cantera, no lo seducían como cuando era un adolescente: "Me sentía muy solo y van pasando los años, ya no tomo el fútbol como antes. Acá me voy a sentir más cómodo y apoyado. Sí, la vida en Europa es otra cosa, pero siento que me hacía falta venir y probar este juego más áspero, donde no todo está en las mejores condiciones. Sé que Colón me va a dar una linda experiencia y me va a ayudar a dar el salto. Soy joven entre comillas; en el fútbol, a una cierta edad, ya tenés que dar el salto porque después son pocas las posibilidad".

065b0cab-365c-4bf6-81bd-4ebe4f6b3d8c.jfif

Sabe que el Regional Amateur será todo un desafío. Las condiciones no son las mismas que en el fútbol europeo, si hay algo que no tiene el ascenso es lujo: hay viajes largos en bondi, algunas canchas son prácticamente potreros y el roce es realmente vertiginoso. "Sé que es un fútbol más aguerrido. Mi estilo de juego capaz es de sobrador, pero no en el mal sentido, así que estoy acostumbrado a que me peguen y que hagan de todo. No pasa nada. Sé cómo es el fútbol de acá, yo me tendré que acoplar y amoldar a la situación", apuntó.

El Torneo Regional Federal Amateur dará comienzo el próximo 29 de octubre. Bajo la condicción técnica de "Chaca" Ibaceta, Colón será uno de los 17 equipos sanjuaninos confirmados -hasta ahora- para disputar el certamen. El torneo otorgará cuatro ascensos al Torneo Federal A, donde ya no hay representantes locales tras el descenso de Peñarol.