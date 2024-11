¡Dale Booooooca!

La Bombonera fue elegida como el mejor estadio del mundo por un medio inglés

La revista Four Four Two tildó al estadio Alberto J. Armando como el más destacado a nivel internacional. El ranking incluye al Maracaná, el Monumental y Wembley, entre otros. Y el Estadio Monumental ¿en qué puesto quedó?