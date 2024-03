La AFA confirmó la baja de Lionel Messi para la gira en Estados Unidos: el motivo oficial

Lionel Messi no podrá estar presente en los amistosos contra El Salvador y Costa Rica.

A través de un posteo en la cuenta oficial de la Selección Argentina, llegó la confirmación que menos se deseaba: Lionel Messi no estará disponible para la gira por Estados Unidos, la última prueba antes de la Copa América 2024. Lionel Scaloni decidió desafectarlo a partir de la lesión muscular que sufrió con su equipo Inter Miami, en el duelo ante Nashville por la denominada Concachampions .

"El capitán de Argentina, Lionel Messi, no podrá estar en la convocatoria para los amistosos en #USA debido a una pequeña lesión en el isquiotibial de la pierna derecha sufrida en el partido de su equipo InterMiamiCF ante Nashville SC", publicó la cuenta oficial de @Argentina.

#SelecciónMayor El capitán de @Argentina , Lionel Messi, no podrá estar en la convocatoria para los amistosos en #USA debido a una pequeña lesión en el isquiotibial de la pierna derecha sufrida en el partido de su equipo @InterMiamiCF ante Nashville SC. pic.twitter.com/1GjInbRyWJ

La Scaloneta se prepara

Los primeros futbolistas en llegar a Filadelfia fueron Cristian Romero y Giovani Lo Celso, ambos integrantes del Tottenham Hotspur, seguidos de Julián Álvarez y Valentín Carboni. Acto seguido, los que desembarcaron en el hotel The Ritz-Carlton fueron Nicolás Tagliafico, Nehuén Pérez, Facundo Buonanotte y Valentín Barco, quien tendrá su primera vez con el seleccionado mayor.

Argentina disputará su primer amistoso contra El Salvador el viernes 22 de marzo en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, seguido por un compromiso ante Costa Rica el martes 26 del mismo mes en el United Airlines Field at the Memorial Coliseum de Los Ángeles. Las expectativas ahora recaen en cómo el equipo albiceleste responderá ante estos importantes desafíos sin la presencia de su emblemático capitán, Lionel Messi.

Hay que tener en cuenta que después de estos dos encuentros, Argentina jugará dos duelos preparatorios más antes de dar el primer paso en la Copa América de Estados Unidos. El domingo 9 de junio jugará ante Ecuador en el Estadio Soldier Field de Chicago. Acto seguido, el viernes 14 se enfrentará a Guatemala en la ciudad de Washington DC, en el FedEX Field.

