Kendra, la ciclista de 11 años que arrancó en pañales, se adueñó de las rutas sanjuaninas y sueña con llegar a un Tour de Francia

"Hago ciclismo desde los 2 añitos. A este deporte lo hacían todos mis familiares y por eso me gustaba", comenzó relatando a Tiempo de San Juan la niña de ojitos claros que mientras contaba sus sueños observaba sus trofeos en la repisa de casa. Aún es muy chiquita, quedan muchos sprint, pero ella tiene el foco claro de su futuro: "Mi sueño es ir a un Tour de Francia".

Siempre que corro me acuerdo de mi abuelo, él me acompañó mucho

d8c5afd2-fa92-4eea-bc4e-d12e8df8fb2e.jfif

Extrovertida y con la bici de mountain bike estacionada afuera, así fue su carta de presentación cuando Tiempo de San Juan cayó por su casa de Rawson. 'Chivatera', saltando montañitas y con la medalla fresca del Torneo Argentino. "Un día me gustaría ser como Maribel Aguirre", soltó en medio de la entrevista, dejando claro su admiración por la ciclista sanjuanina de basta experiencia.

"Haber ganado la medalla argentina significa mucho, es un sueño. Cuando era chiquita veía que todos mis primos se iban y yo decía 'yo quiero ir, yo voy a ser campeona argentina y bueno, ahora lo cumplí con 11 años'.

image.png

Por último, la pequeña Kendra le brindó un lindo mensaje a su madre, quien es su mayor orgullo y sigue sus pasos: "Quiero decirle que gracias por apoyarme, pagar todos los gastos que tiene este deporte, porque es muy costoso, alimentarme cuando estoy en las carreras y pasarme agua".

66cf880c-6531-4983-8917-e1a38aee1636.jfif

El video con Kendra Cañadas, la pequeña ciclista de Rawson que sueña llegar a un Tour de Francia: