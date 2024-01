Juvenil, la "cenicienta" de la Copa de Campeones: entrena en una plaza y a pulmón para el torneo de su vida

Son varias vueltas a la plaza hasta dar inicio con los demás ejercicios. En un especio reducido, los protagonistas de esta historia trabajan en velocidad y agilidad con los conitos, el único elemento con el que cuentan (tienen además dos pelotas que compraron a crédito). Mientras se desarrolla la práctica, van cayendo otros integrantes que quedaron rezagados por cuestiones laborales: algunos salen de trabajar pasadas las 21hs y se van derecho al entrenamiento. La mayoría se dedica a la construcción y cargan hasta 10 horas de trabajo en su espalda cuando arranca la práctica.

"Soy albañil, salgo a las siete de la tarde del trabajo, me tomo un té y me vengo a entrenar. Se aguanta la rutina, no queda otra. Pasamos todo el día de la calle, pero hay que prepararse para intentar llegar lejos de este torneo. Es una gran ilusión para nosotros", cuenta Franco Páez, jugador de la Primera.

3d982b5c-6bd3-457e-943a-9f1dc63377f4.jpg

A la plaza la adoptaron como centro de entrenamiento hace un par de semanas, cuando se enteraron que iban a poder participar de la Copa de Campeones. Si bien tienen sede propia, no tienen cancha y el único espacio en que le pueden entrenar, está inutilizable por el polvo que cae de la fábrica de cerámicos que es colindante. A seis cuadras tienen la cancha de fútbol once y futsal de la Villa Hipódromo, su clásico rival, pero no tienen el dinero suficiente para costear un alquiler: allí harán de local y tendrán que pagar 45 mil pesos por partido.

"Para poder jugar un domingo cada jugador tiene que sacar de su bolsillo una moneda para pagar inscripción y arbitraj", Cristian Quiroz, presidente de CSJR.

13c550e1-2e10-4541-b941-51264137fe20.jpg Algunos de los fundadores del Club Sportivo Juvenil Rawson.

Tampoco tienen para hacerle frente a otros gastos, aún así se la rebuscan con bailes a beneficio y distintas colectas. A diferencia de otros clubes que participan del torneo, por ejemplo San Marín de Rodeo, su próximo rival, que recibe ayuda de diferentes proveedores mineros y del municipio, en Sportivo Juvenil es todo esfuerzo puro. Los jugadores, incluso, para participar de la Copa deberán ellos pagar la inscripción y viajes. Para trasladarse este fin de semana a Iglesia, en lo que será el gran debut, consiguieron un colectivo viejo de la Positiva, que carece de todo tipo de comodidades, en 300 mil pesos.

"Esa es la humildad que tenemos, es lo que nos alcanza. Llegamos a Rodeo y estiramos las piernas en cualquier lugar, en un camping, para luego jugar. No nos da el bolsillo para quedarnos a dormir en algún lugar. Hay compañeros que se prestan los botines en algunas categorías. Y nos vamos a enfrentar a un equipo que contrató refuerzos y que les paga hasta 20 mil pesos por partido. Nosotros no podemos hacer eso, no estamos en condiciones de brindarle algo. Los propios jugadores se compran las medias y todo lo necesario para salir a la cancha. Nos ayudamos entre todos, porque la carencia es notoria. Pero lo hacen por amor al club, a los colores", expresa Cristian Quiroz, presidente de la institución.

cristiazn.jpg José Azocar, un chileno que cruzó la Cordillera de Los Andes y se enamoró de Juvenil. Su hijo, Cristian, hoy es el presidente de la institución.

Juvenil tendrá su estreno este sábado ante San Martín de Rodeo, y luego hará de local en la cancha de la Villa Hipódromo. Con poquito, están contentos y motivados. Para ellos participar de la Copa de Campeones es un sueño hecho realidad.