"Juega San Martín, jugamos todos", la motivación para copar el Hilario Sánchez ante Lanús

Este sábado, a partir de las 21.30 horas, San Martín recibe a Lanús en un partido caliente donde buscará sumar de a tres en su lucha por la permanencia en el fútbol grande de la Argentina. Es por ello que, en la previa, la motivación del Verdinegro es copar el Hilario Sánchez para hacer pesar la localía y, de alguna forma, poner un granito de arena en la "final" que significará el encuentro.

Es que en la semana se conoció que, pensando en el acompañamiento constante de su gente, el club lanzó una promoción especial para socios. Quienes tengan la cuota al día podrán adquirir, desde la App oficial, una entrada adicional para su mismo sector por tan solo $200, en concepto de costo administrativo. De esta forma, cada socio podrá llevar un acompañante para compartir el cierre del año. La misión parecería hacer explotar las tribunas.

Embed - Club Atlético San Martín on Instagram: "Hooooooooy juega San Martín!!!! Hooooooooy jugamos todos!!!! Vamos todos por el mismo objetivo! #VamosLosSantos #VamosVerdinegro "

Tras empatar en el clásico cuyano con Godoy Cruz, mediante las redes sociales, el club sanjuanino lanzó el slogan: "Juega San Martín, jugamos todos". Horas previas al choque por la decimoquinta fecha del Torneo Clausura, se conocieron los convocados de Leandro 'Pipi' Romagnoli y Sebastián 'Pulpito' González apareció entre los nombres, luego de su ausencia frente al Tomba en Mendoza.

Quien había sufrido una contractura pareciera haberse recuperado y la novedad resulta auspiciosa, teniendo en cuenta la necesidad de creación de juego que puede aportar el Pulpito. Mientras tanto, los hinchas al igual que el cuerpo técnico y la dirigencia estarán con la mirada atenta, durante el fin de semana, por lo que pase con Godoy Cruz, Aldovisi, Sarmiento, Talleres e, incluso, Newell’s, quienes se han convertido en rivales directos del Santo sanjuanino.

Además, tras la lesión de Lucas Diarte, quien ocupará su lugar será Matías Orihuela por la banda izquierda.

Embed - Club Atlético San Martín on Instagram: "#TorneoBetano Clausura 2025 Éstos son los jugadores convocados por Leandro Romagnoli para el partido ante Lanús. Seguilo en vivo por ESPN Premium Suscribite al packfutbol.com.ar #VamosLosSantos #VamosVerdinegro "

En el análisis de los datos, hay una estadística que, a priori, le daría un poco de esperanza al equipo del Pipi y es que hace cuatro partidos que no recibe goles y en gran parte se lo debe a Matías Borgogno. El arquero viene mostrando un gran rendimiento, a tal punto que la Liga Profesional lo reconoció con el premio al "Jugador que más te cuida del mes de octubre".

Si bien sufrió un fuerte golpe en el juego con el Tomba, que le significó un corte de cuatro puntos debajo de la rodilla, el golero fue confirmado entre los convocados. "Otro arco en cero contra la vecina provincia", había publicado en sus redes el Uno que resultó uno de los grandes valores en esta temporada, entre los jugadores a destacar pese al difícil momento.

Por su parte, el rival viene de perder su clásico por 2 a 1 frente a Banfield. Sin embargo, eso no opaca el semestre casi intachable del equipo de Mauricio Pellegrino, que pelea por el liderazgo de la Zona B, se encuentra en zona de clasificación a las competencias internacionales del próximo año y se prepara para juagar la final de la Copa Sudamericana versus Atlético Mineiro en Asunción el 22 de noviembre.

Datos claves

Hora: 21.30

Árbitro: Hernán Mastrángelo

VAR: Germán Delfino

TV: ESPN Premium

Estadio: Estadio Ingeniero Hilario Sánchez

Posible formación de San Martín

Matías Borgogno; Matías Orihuela, Luciano Recalde, Tomás Lecanda, Ayrton Portillo; Diego González, Nicolás Watson; Horario Tijanovich, Sebastián Jaurena, Tomás Fernández e Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.

Posible formación de Lanús

Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.