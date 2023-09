Juega en Boca, estudia y vive en la misma pensión donde durmieron Barco y el "Changuito" Zeballos

En su habitación duerme con otros chicos que comparten una misma historia, chicos que llegaron a La Ribera de diversos rincones del país y adoptaron como un hogar la pensión donde alguna vez durmieron Valentín Barco y Exequiel Zeballos, hoy figuras del plantel que compite en Copa Libertadores. "Después del entrenamiento almorzamos en la pensión. A la una de la tarde ya estoy en la escuela, que queda a tres cuadras de la Bombonera. Por suerte me llevo bien con la rutina, me pude adaptar bastante. Claro que fue un cambio total, porque en San Juan llevaba una vida más tranqui", cuenta el protagonista.

En la pensión lo tiene todo. El complejo habitacional "Gustavo Eberto" donde vive el futbolista sanjuanino cuenta con habitaciones con aires acondicionados, TV por cable y Wifi, además de la sala de estudio y de juegos. No necesita costear nada pero cada tanto sus padres Carina y José -este último e es chofer de colectivo- le envían dinero para sus cortes de pelo y salidas con amigos.

WhatsApp Image 2023-09-26 at 18.59.34.jpeg

"Nuestro día a día es compartir momentos con los cocineros y los celadores, que son nuestros tutores. Y con los chicos, que son muchos y de varias provincias como Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe. Eso me hace sentir acompañado. Al principio costó un poco el hecho de estar lejos de la familia, pero me fui adaptando a esta nueva vida. Ahora ellos son mi familia acá, y más que amigos, son como hermanos. Las pensiones de ahora son diferentes a las de antes, ahora uno se siente mucho más contenido", expresa Gabriel.

Algunos de sus colegas de fútbol también son compañeros de estudio. El futbolista cursa el último año de la secundaria en una escuela que está ubicada a unas pocas cuadras del club. Su vida se concentra prácticamente en las calles de La Ribera: "Me siento a estudiar, a leer en la pensión. Acá los entrenamientos son duros y los tenés todos los días, y hay que cumplir. Pero hay que leer, estudiar".

Mi familia es hincha de River, pero está orgullosa de mi presente y me apoya siempre. Mi familia es hincha de River, pero está orgullosa de mi presente y me apoya siempre.

ffsfsf.jpg

Gabriel está radicado en la gran ciudad desde febrero de 2022, después de ser fichado por los cazatalentos de Boca en una prueba que se llevó a cabo en las instalaciones del Club Trinidad. No dudó en aceptar el desafío e instalarse solo a 1.400 kilómetros de los suyos. "Es difícil estar acá, pero el apoyo de la familia te hace más fuerte", confiesa el juvenil.

Actualmente es uno de los marcadores centrales de la sexta división xeneize, donde dirigen Pablo Ledesma y Daniel "Cata" Díaz. Allí va alternando entre titulares y suplentes. "Es muy lindo tenerlos como entrenadores. Son muy buenos, están todo el tiempo dando indicaciones y eso me gusta mucho. Tienen experiencia y te la tratan de volcar, mejorando movimientos, acciones. Te corrigen mucho. Por el lado del Cata Díaz, no me genera presión, es una persona que te apoya mucho y te da tranquilidad", dice.

WhatsApp Image 2023-09-26 at 18.52.30.jpeg

Para Gabriel queda un largo camino por recorrer. Pero estar en Boca y bajo la mirada de dos glorias xeneizes, ya es un paso enorme en su carrera. Además del privilegio, al vivir en el complejo, de cruzarse con los jugadores profesionales cada vez que le toca entrenar. "Ojalá que pueda llegar, que se me dé la oportunidad de debutar en Primera. Es por lo que estoy acá y por lo que lucho. Hay que tener paciencia. Acá la competencia es muy fuerte", cierra.