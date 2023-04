Juan Pablo Dotti: por qué volvió a la Selección Argentina tras 10 años y sus motivaciones en Panamá

-¿Cómo te encuentra este nuevo desafío?

-La forma física que tengo es muy buena, teniendo en cuenta que para nosotros es el final de temporada. Es difícil mantener la forma, pero la verdad es que este año pude tener un poco más de ganas que otros. También es importante estar fuerte mentalmente, para seguir con los esfuerzos al límite, que es lo que requiere este deporte y más la especialidad que uno hace. Quizás me hubiese gustado estar mejor, pero nosotros tenemos otros compromisos y es difícil prepararse solamente para los eventos internacionales o convocatorias de la Selección Argentina

-¿Qué sentimientos te generan volver a vestir la "albiceleste" después de 10 años?.

-Estar con la Selección Argentina es muy importante. La primera vez que competí con la Selección, en un Panamericano, fue en República Dominicana 2002. Después tuve varias convocatorias, pero siempre está el problema de los eventos fuera del calendario. Estando en Europa corrí dos Mundiales, pero después se hizo complicado armar un cronograma que te pueda permitir estar rindiendo al máximo. En el último tiempo tuve tres convocatorias y sentía que llegaba muy agotado y no podía rendir como yo quería, por eso decidía no estar.

-¿Por qué aceptaste ahora?

-Este año le dije a Omar Contreras, una persona seria y responsable, que quería evaluar en el Campeonato Argentino mi forma física y mental para ver si tenía la capacidad para continuar un mes más. Finalizado el campeonato, me sentí muy bien y acepté la convocatoria. Aparte sé que tiene un proyecto lindo a largo plazo. La idea también es incentivar a las nuevas generaciones, demostrar que con esfuerzo, constancia, dedicación y cuidado se puede mantener un gran nivel durante muchos años. Me toca compartir equipo con Mateo Kalejman, quien se inició conmigo en la actividad. Y es bueno que vea que uno le pone mucho empeño y puede lograr grandes cosas.

-Los resultados también son una motivación...

-Y como todo deportista que anhela competir en unos Juegos Olímpicos. Sé que no me quedan muchas chances. Pero, de acá al próximo año, si uno tiene la continuidad y los buenos resultados, por ahí se puede luchar por un lugar. Sé que no va a ser fácil, pero es una de las motivaciones personales que hacen que esté ahora en los Panamericanos.

- Este miércoles es el debut, ¿cómo te preparás para encarar tu especialidad, que es la contrarreloj, y qué has podido evaluar del recorrido y condiciones climáticas?

-Es una especialidad, que me encanta y me apasiona. Estoy muy entusiasmado, espero hacer un buen papel, realizar una buena contrarreloj. Con Omar hablamos mucho y su idea es generar un buen grupo, un buen ambiente de trabajo. La unión de todos es una motivación, tanto en damas como en los más chicos y elite. Vamos a dar lo mejor en la crono, donde el trabajo es individual y uno compite contra el tiempo. Cuando llegue la hora del pelotón, la idea es armar una buena estrategia para cumplir con lo que se habla. Si uno no está en la mejor forma para disputar, lo estará para colaborar. El equipo es el que tiene que ganar.

-¿Cómo crees que se pueda dar la competencia interna, teniendo en cuenta las otras figuras que tendrán los Panamericanos?

-Hay varios colombianos, por ejemplo Supermán López (campeón de la Vuelta a San Juan), que tiene el título nacional, y dos compañeros. Panamá, el local, también tiene buenos corredores. Todas las selecciones han convocado a lo mejor, teniendo en cuenta que es clasificatoria a los Juegos Olímpicos y entregará puntos importantes para el ranking mundial de la UCI. Eso está bueno, siempre es lindo cuando están todos. Ganarle a los mejores también es una motivación extra, por eso vamos por todo a la Ruta.