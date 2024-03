José Luis Chilavert sobre Vinicius Junior: "Que no sea maricón, el fútbol es para hombres"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/JoseLChilavert_/status/1772438472256561538&partner=&hide_thread=false Pan y Circo,el primero que insulta y ataca a los rivales es el.Que No sea maricon,el fútbol es para hombres. — José Luis FelixChilavert Gonzalez (@JoseLChilavert_) March 26, 2024

El descargo de Vinicius

En la conferencia de prensa en la que lloró, el delantero se descargó con crudeza. "Saco las fuerzas de mi familia y de la gente que me dice que siga luchando y defendiendo aquello en lo que creo. Quiero seguir luchando por todas las personas que lo necesitan. Mi padre siempre tuvo dificultades porque era negro. Entre él y una persona blanca, siempre elegían a un blanco. He luchado mucho con todo lo que me ha pasado. Es agotador estar solo. He hecho tantas denuncias y nadie es sancionado, ningún club es sancionado. Todos los días lucho por todos los que pasan por esto. Si fuera sólo por mí y mi familia no sé si continuaría. Pero fui elegido para defender una causa muy importante y que estudio todos los días para que en el futuro mi hermano de cinco años no pase por lo que estoy pasando yo", afirmó.

Su bronca tiene que ver con la sensación de injusticia ante los hechos de racismo que lo involucran: "Si empezamos a castigar a toda esta gente que delinque y aquí no lo consideran delito, empezaremos a evolucionar, todo mejorará para todos. Hago tantas denuncias, muchas veces llegan cartas para hacer más denuncias, pero al final pasa como le pasó a mi amigo en Barcelona, cierran el caso y nadie sabe nada. Si empezamos a castigar a esta gente, no es que cambien su forma de pensar, pero tendrán miedo de hablar, ya sea en el estadio, donde hay cámaras... y así reduciremos esto, meteremos miedo en esa gente. Y que también puedan educar a sus hijos. A menudo hay niños aquí que me insultan y no culpo al niño, porque no entienden, yo no entendía el racismo a su edad. Es complicado. En el fútbol hay mucha gente, muchos mejores jugadores que yo que ya han estado aquí, quiero asegurarme de que la gente en el mundo pueda evolucionar, mejorar, que podamos tener igualdad, que en un futuro próximo habrá menos casos de racismo, que las personas negras puedan tener una vida normal, como las demás. Quiero seguir luchando por esto. Si fuera por mí ya me habría rendido, me quedo en casa y nadie me insulta... Voy a los partidos con la mente centrada en el juego para hacer lo mejor para mi equipo, pero no siempre es posible. Tengo que concentrarme mucho todos los días...".

FUENTE: Olé