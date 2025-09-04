Independiente, afuera de la Copa Sudamericana: pasó la U de Chile tras el escándalo

Independiente quedó eliminado de la Copa Sudamericana por los incidentes que se produjeron en el partido de vuelta de los octavos de final frente a Universidad de Chile . El fallo de Conmebol, además, confirmó que el equipo trasandino es el que pasa a la próxima instancia para jugar ante Alianza Lima, a puertas cerradas y en el estadio de Coquimbo.

Por un lugar en el Regional Desamparados-Marquesado, promesa de partidazo: precio de entradas y qué sector tendrá cada hinchada

Selección El Rey lloró: Messi rompe en llanto en la entrada en calor, ante la ovación del púbico

En encuentro fue cancelado cuando había comenzado el segundo tiempo en Avellaneda y estaba igualado por 1-1, resultado que clasificaba a Universidad de Chile a los cuartos de final debido a que en la ida se había impuesto a Independiente por 1-0.

Independiente y Universidad de Chile habían realizado sus respectivos descargos por lo sucedido en el Libertadores de América yeste martes tuvieron la audiencia con los tres miembros del Tribunal (sin cinco, pero fueron apartados el argentino y el chileno), en donde ratificaron sus posturas.

Independiente responsabilizó a Universidad de Chile al considerar que sus hinchas comenzaron, mucho tiempo antes del inicio del encuentro, a destrozar las instalaciones del club y arrojaron distintos objetos hacia a los simpatizantes del Rojo que se encontraban por debajo de la Pavoni Alta y en una de las Gargantas.

Por tal motivo, Néstor Grindetti, presidente de Independiente, consideró que el club argentino debía ser el que tenía que pasar a los cuartos de final para enfrentar a Alianza Lima y los chilenos tenían que ser eliminados de la competencia. De no poder conseguir la máxima, en el Rojo pretendían al menos que el partido continuará en un lugar neutral.