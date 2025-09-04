jueves 4 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Sin vueltas

Independiente, afuera de la Copa Sudamericana: pasó la U de Chile tras el escándalo

La decisión se tomó tras analizar los graves disturbios en Avellaneda. La Conmebol sancionó al club argentino con la descalificación, mientras que el equipo chileno avanzará de ronda y disputará su próximo partido sin público.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Independiente quedó eliminado de la Copa Sudamericana por los incidentes que se produjeron en el partido de vuelta de los octavos de final frente a Universidad de Chile. El fallo de Conmebol, además, confirmó que el equipo trasandino es el que pasa a la próxima instancia para jugar ante Alianza Lima, a puertas cerradas y en el estadio de Coquimbo.

Lee además
el rey lloro: messi rompe en llanto en la entrada en calor, ante la ovacion del pubico
Selección

El Rey lloró: Messi rompe en llanto en la entrada en calor, ante la ovación del púbico
Desamparados y Marquesado se verán las caras este sábado.
Por un lugar en el Regional

Desamparados-Marquesado, promesa de partidazo: precio de entradas y qué sector tendrá cada hinchada

En encuentro fue cancelado cuando había comenzado el segundo tiempo en Avellaneda y estaba igualado por 1-1, resultado que clasificaba a Universidad de Chile a los cuartos de final debido a que en la ida se había impuesto a Independiente por 1-0.

Independiente y Universidad de Chile habían realizado sus respectivos descargos por lo sucedido en el Libertadores de América yeste martes tuvieron la audiencia con los tres miembros del Tribunal (sin cinco, pero fueron apartados el argentino y el chileno), en donde ratificaron sus posturas.

Independiente responsabilizó a Universidad de Chile al considerar que sus hinchas comenzaron, mucho tiempo antes del inicio del encuentro, a destrozar las instalaciones del club y arrojaron distintos objetos hacia a los simpatizantes del Rojo que se encontraban por debajo de la Pavoni Alta y en una de las Gargantas.

Por tal motivo, Néstor Grindetti, presidente de Independiente, consideró que el club argentino debía ser el que tenía que pasar a los cuartos de final para enfrentar a Alianza Lima y los chilenos tenían que ser eliminados de la competencia. De no poder conseguir la máxima, en el Rojo pretendían al menos que el partido continuará en un lugar neutral.

Seguí leyendo

Messi y Chiqui Tapia repitieron la última cábala del 'mate sagrado' antes de las Eliminatorias

Kilito, el utilero histórico y de las mil anécdotas de Colón

Liga Universitaria: tras la suspensión por el temporal de Santa Rosa, la pelota vuelve a rodar

La salud de Miguel Ángel Russo: esperan que supere la infección y por ahora sigue internado

Desde "Señor importante" a "Asiatic King": la carrera más esperada en San Juan tendrá un duelo de lujo cien por cien local

Desamparados se moderniza y suma la misma plataforma digital que San Martín

UPCN vuelve a casa: después de tres años organizará un Tour de la Liga Argentina

Bienestar y Deportes levantaron la copa en la Liga Universitaria de Fútbol Femenino

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Desamparados se moderniza y suma la misma plataforma digital que San Martín
Para socios

Desamparados se moderniza y suma la misma plataforma digital que San Martín

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Insólito: dónde estaba el sanjuanino de 30 años que buscaban intensamente
Oficial

Insólito: dónde estaba el sanjuanino de 30 años que buscaban intensamente

Una mujer murió en un choque frontal en Ruta 40
Siniestro vial

Una mujer murió en un choque frontal en Ruta 40

Eugenio Vázquez y Sebastián Tasselli, vice y presidente de General Plastics.  video
EXCLUSIVO

"Era un pliego que estaba orientado": hablaron los jefes de la empresa que compitió con la firma vinculada al primo de Uñac por los tubos del Acueducto

Identificaron a la mujer fallecida en la Ruta 40 en un choque frontal
Albardón

Identificaron a la mujer fallecida en la Ruta 40 en un choque frontal

Axel Martín Guardia, hijo de Los Pastelitos.
UFI Genérica

Rawson: padre e hijo, conocido como "Los Pastelitos", protagonizaron una batahola en Villa Lerga y fueron condenados

Te Puede Interesar

Identificaron a la mujer fallecida en la Ruta 40 en un choque frontal
Albardón

Identificaron a la mujer fallecida en la Ruta 40 en un choque frontal

Por Redacción Tiempo de San Juan
Más del 60% de los jubilados sanjuaninos lo hizo por moratoria y en el ranking nacional está por debajo del promedio
Informe

Más del 60% de los jubilados sanjuaninos lo hizo por moratoria y en el ranking nacional está por debajo del promedio

En la última función de Messi en el país, la Selección Argentina empata sin goles ante Venezuela
Minuto a minuto

En la última función de Messi en el país, la Selección Argentina empata sin goles ante Venezuela

Transformación vial histórica: Orrego inauguró la Calle 5 y anunció nuevas obras de pavimentación en Rawson
Este jueves

Transformación vial histórica: Orrego inauguró la Calle 5 y anunció nuevas obras de pavimentación en Rawson

Eugenio Vázquez y Sebastián Tasselli, vice y presidente de General Plastics.  video
EXCLUSIVO

"Era un pliego que estaba orientado": hablaron los jefes de la empresa que compitió con la firma vinculada al primo de Uñac por los tubos del Acueducto