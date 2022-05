No logra sumar. El Federal A está castigando a los dos equipos representantes que tiene San Juan. Tal es así que ambos han podido ganar solo una vez de los 7 cotejos en juego. Si bien no se sacan mucha diferencia (Peñarol tiene 5 puntos y Desamparados 6), el que no está pasando por un buen momento es el conjunto de Chimbas, en cuanto a resultados y futbolísticamente. Hundido en la tabla y malestar contra Bove: Peñarol no levanta y los hinchas piden un cambio.