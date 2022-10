Histórico: Alfiles, en representación de San Juan, hizo podio en los Juegos Evita

"La verdad que fue una semana impresionante, los chicos jugaron un montón, son un grupo que se entrena muchísimo” confesó orgulloso el entrenador Federico Juarez para Tiempo. "La verdad que fue una semana impresionante, los chicos jugaron un montón, son un grupo que se entrena muchísimo” confesó orgulloso el entrenador Federico Juarez para Tiempo.

También quiso resaltar que este resultado no solo es de los 12 chicos que viajaron sino de los 28 que integran el plantel, quienes estuvieron hasta último momento entrenando, colaborando, cambiando los hábitos de entrenamiento (de Rugby 15 a Rugby Seven, tarea no menor para este sólido y joven equipo competitivo de nuestra provincia.

“Con muy buenas sensaciones nos vinimos. Creo que es un resultado histórico para el rugby sanjuanino, no solo para nuestro club, asique estamos muy felices.” Remarcó uno de los entrenadores, notablemente movilizado. “Con muy buenas sensaciones nos vinimos. Creo que es un resultado histórico para el rugby sanjuanino, no solo para nuestro club, asique estamos muy felices.” Remarcó uno de los entrenadores, notablemente movilizado.

Luego de atravesar una competencia destacable contra diferentes equipos de todas partes del país, los azules de Rivadavia perdieron un solo partido ante Tucumán, pero sobre el final y por el bronce, lograron imponerse ante Buenos Aires por 17 a 14, logrando la emoción de todos los presentes y a la distancia tras meses de entrenamiento dedicado a esta importante competencia nacional.

El plantel que viajó a "Mardel" y trajo a casa este podio histórico está compuesto por: Felipe Castro, Felipe Riveros, Juani Paez, Faustino Vargas, Tiago Figueroa, Bauti Codes, Benjamín Cañadas, Augusto Tesei, Bauti Juárez, Luciano Carvajal, Tiago Olmos y Fabricio Mateo.

WhatsApp Image 2022-10-30 at 11.54.39 AM.jpeg

Los entrenadores que acompañaron son Cristian Pallitto, Federico Juarez, Jesús Cobos y Octavio Caballero. El PF es Fernando Dufay y los Managers que acompañaron son Rafael López, Carlos Godoy, Alejandro Tessei y el encargado de filmaciones es Jaime Riveros.

WhatsApp Image 2022-10-30 at 11.54.53 AM.jpeg

La importancia de los Juegos Evita 2022 para San Juan:

Un año histórico para el deporte de San Juan , tras una enorme convocatoria que participó hasta ayer sábado 30 en Mar del Plata de los Juegos Evita 2022. En total fueron 520 deportistas juveniles, 49 de deporte adaptado y con ellos profesores, entrenadores, personal de logística y equipo de prensa, que totalizan las 980 personas por parte de nuestra delegación este año.

Antecedentes:

Deportistas sanjuaninos de primer nivel en el Alto Rendimiento pasaron por los Juegos Evita Nacionales, tales los casos de Maribel Aguirre, Santiago Sánchez, Kevin Castro, Abril Capdevila, Magalí Balmaceda y Ludmila Aguirre en ciclismo; Bruno Lima, Matías Sánchez y Manuel Armoa en vóleibol; Agustín Bugallo en hockey, Thomas Castañeda en acuatlón o Mateo Maldonado, destacado velerista sanjuanino que participó en los Evita en natación.

Disciplinas deportivas juveniles en los Juegos Evita 2022

acuatlón

ajedrez

atletismo

bádminton

básquet 3 vs 3

básquet 5 vs 5

boxeo

canotaje

cestoball

ciclismo

ciclismo de montaña

escalada

esgrima

fútbol 11

fútbol 7

fútsal

gimnasia artística

gimnasia rítmica

gimnasia trampolín

handball

handball de playa

hockey césped

judo

karate

levantamiento olímpico

lucha grecorromana

lucha libre

natación

natación artística

optimist

patín artístico

patín carrera

pelota paleta

rugby

skate

taekwondo

tenis

tenis de mesa

tiro

tiro con arco

vóleibol

vóleibol de playa

windsurf

