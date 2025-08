Habló el hincha de Central Ballester que le pegó a Luis Ventura: "No me di cuenta, estoy arrepentido"

"La violencia la generan los jugadores, vi que le estaban pegando al arquero entre cinco, que estaba el alambrado caído y entré. Estoy arrepentido de lo sucedido y le quiero pedir disculpas a Luis", añadió.

Sobre la agresión a Ventura, aseguró que "no me di cuenta de que era él, no estoy en contra de él y le quiero pedir disculpas públicamente. No me justifico, pero quiero aclarar que toda mi familia es laburante y no es un clan" y contó por qué le pegó. "Me lo crucé de frente, venía con una silla y pensé que me iba a pegar. Yo no soy boxeador ni practiqué boxeo", explicó.

Central Ballester sufrió la suspensión de once jugadores y la clausura de su estadio."Me merezco el derecho de admisión, no entro más a la cancha y eso lo acepto, me corresponde. Le pegué a una persona que no le tenía que pegar. Yo no conozco a los dirigentes ni sé cómo se maneja el club, yo voy a ver el partido y si gana o pierde me da lo mismo porque lo sigo desde chiquito al club", concluyó Bogado.

El video de la golpiza a Luis Ventura: