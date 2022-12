Gran año para deportistas sanjuaninos master con logros nacionales e internacionales

Adriana Quiroga (atletismo): el final de 2021 fue un presagio de lo que venía para el año siguiente, pues en el penúltimo fin de semana de diciembre, Adriana Quiroga, la atleta sanjuanina ganó seis medallas de oro y un trofeo en el Torneo Internacional López Testa en Uruguay. Ése sería un paso previo a lo que llegaría en julio de este año, en el Mundial de atletismo master en Tampere, Finlandia, donde la sanjuanina se quedó con el subcampeonato mundial en la categoría 2.000 metros con obstáculos. A pesar de una caída, supo reaccionar a tiempo y pudo arribar a la meta. "Iba primera pero me caí. Cuando me levanté ya ni sabía cómo iba pero seguí. Así termine la carrera, pensé que había terminado cuarta hasta que mis compañeros comenzaron a saludarme; no lo podía creer y hasta que no recibí el diploma y la medalla, no lo podía creer", dijo en aquel momento.