Gonzalo Tellechea: del primo que fue incondicional en su carrera al duelo que atravesó cuando se retiró del deporte elite

"En mi carrera hubo gente que fue incondicional. Mi primo realmente hizo todo. Me cuesta entender todo lo que hizo por mí, desde lo afectivo, el tiempo que se tomó y hasta lo económico", relató el triatleta aún sorprendido y admirado por todo lo que su primo le brindó durante su trayectoria.

"Hubo un momento que Diario Clarín me premió con una distinción revelación y yo elegí a mi primo para que me acompañara. Cuando me tuve que subir al avión me daban todo para mí y un acompañante, y yo elegí a mi primo. Antes tuve que hablar con mi papá porque él estaba siempre y de repente, tomé a mi primo, era como chocante. Me acuerdo que le dije, 'papi, sabes que estoy tremendamente agradecido con vos, pero necesito agradecerle a Jorge", señaló.

Uno de los momentos que más marcó su carrera, sin duda fue el final. Ese punto que a todo deportista profesional le duele, pero tiene que estar preparado.

A Tellechea no lo sacó la edad ni las lesiones, al contrario, siempre fue un deportista de alto rendimiento, olímpico y que daba para mucho más. Pero... el camino lo terminó encontrando con tres hermosos hijos y decidió optar por ahí: vivir su crecimiento de cerca y disfrutando el deporte desde otra vereda.

"Estaba por sacar el pasaje para irme a España y ahí dije 'no, voy a frenar un poco'. A mi primera hija la veía partido porque estaba afuera de mi casa 6 meses al año. Y cuando estaba acá, me perdía también las cosas por los entrenamientos", aseguró el triatleta, quien tomó el camino de la familia.

"Y después dejé todo, era ponerme un límite por querer disfrutar más con ellos. Puse una pausa en el deporte elite. Ya hice el duelo, me costó muchísimo, pero creo que ha sido una buena decisión.