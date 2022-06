Gallardo habló sobre la posible llegada de Suárez a River: qué dijo

Marcelo Gallardo habló en conferencia de prensa y se mostró conforme con lo hecho por su equipo: “Fue una muy buena primera hora, cercana a lo que nosotros solemos intentar y queremos ser, vinieron los dos goles, después bajamos un poquito y nos sorprendió el gol de Lanús. El segundo tiempo no hubo una fluidez en el juego pero tampoco pasamos sobresaltos más allá de alguna jugada nuestra defensiva que provocó que Lanús se acercara un poquito, pero no pasamos momentos difíciles”.

Con respecto a la salida de Nicolás De la Cruz, el técnico llevó calma: “Fue una molestia por el golpe, yo y él pensamos al principio que podía seguir, pero nos dio incertidumbre. Yo necesitaba una respuesta rápida porque no podemos correr riesgo y esperar mucho, entonces elegí el cambio rápido. Él no me daba precisión si podía seguir o no”. Y agregó: “Es solamente un golpe, esperemos que se recupere en estos días”.

El Muñeco adelantó además que Lucas Beltrán ya está disponible y que Rodrigo Aliendro se sumará el lunes al equipo si pasa la revisión médica: “Juega muy bien el fútbol y puede encajar tranquilamente en nuestro funcionamiento”. Habrá que esperar para saber si los tendrá en cuenta para el choque contra Vélez, lo mismo por el caso de Matías Suárez, quien recibió el alta médica pero está falto de ritmo.

En relación a las chances de que el colombiano Miguel Borja y el uruguayo de Luis Suárez se pongan la camiseta roja y blanca, fue contundente: “Son posibilidades y creo que alguna de las dos van a suceder claramente”.

Además, sobre el ex artillero del Atlético de Madrid ,recordó que no está al cien por ciento físicamente: “Está transitando un momento de recuperación por una limpieza en su rodilla, así que por más que lo tuviéramos hoy no podría jugar así que nuestra espera es acorde a los tiempos de su evolución”. En este sentido, pidió que no se le genere entusiasmo exagerado a los hinchas, pero reconoció: “Él ha mostrado buena disposición y entusiasmo, pero será una decisión propia suya cuando esté apto”. Mientras que en el caso de Borja la situación “se trabó un poquito”.

Sobre al partido por la Copa Libertadores, Gallardo anticipó que no será un cruce fácil: “Contra Vélez será un partido cerrado y la serie será dura. Son dos equipos que competimos en el futbol local, que nos conocemos un poco más y hay una idea nuestra de hacer un gran partido en cancha de Vélez”.

River Plate se medirá el miércoles ante Vélez en el José Amalfitani por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadres. Luego, visitará a Huracán el domingo antes de la revancha contra el Fortín en el Monumental.