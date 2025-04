Gago apuntó contra el árbitro tras la derrota vs. River: "Estaba siendo..."

Luego del partido Fernando Gago habló en conferencia de prensa y fue tajante contra el árbitro Nicolás Ramírez por las tarjetas amarillas.

“En 20 minutos sacó 3 amarillas en tan poco tiempo, el arbitro condicionó mucho, el juego estaba siendo muy friccionado. Intentamos contrarrestar los movimientos y a partir generar lo del ST con mas circulación por dentro con espacios, tener control del partido”, afirmó el DT del Xeneize.

Buscamos contrarrestar todos los movimientos que intentaron hacer ellos y a partir de eso tratar de lograr lo que hicimos en el segundo tiempo. Tuvimos un poco más de amplitud y circulación por dentro. Había más espacios para atacarlos y tuvimos el control del partido, teniendo los movimientos como en el segundo gol que sabíamos que podían llegar por segunda línea”, argumentó.

Al mismo tiempo, sobre el desarrollo del juego, agregó: “Creo que el partido de hoy se dividió en dos partes. El primer tiempo, que nos faltó un poco más de juego y tuvimos las situaciones que queríamos buscar. En el segundo tiempo sabíamos que íbamos a tener un poco más de velocidad y control de partido”.

Por su parte, Gago detalló el punto de vista que tomó con el cuerpo técnico y explicó qué fue lo que buscaron al plantear un esquema con tres marcadores centrales y un solo atacante: “Primero la característica del jugador. Intentamos jugar con el posicionamiento de Miguel (Merentiel). Al no tener a Milton (Giménez) y a Edi (Cavani) en esa posición para fijar a los dos centrales. Sabíamos que iba a ser un partido donde por momentos teníamos que defender en una situación media. A partir de eso íbamos a tener más presión interna por parte de ellos. Buscamos tener situaciones de mano a mano con Lautaro con el lateral de ellos y buscar situaciones de ataque”.“Me voy con bronca por el resultado. Independientemente del juego en el primer tiempo y en el segundo. Me voy con bronca por el resultado, porque vinimos a tratar de ganar y jugar. En el segundo tiempo tuvimos chances y también errores. El análisis posterior lo voy a hacer después y voy a ver qué se hizo mal y bien. Me gustó el segundo tiempo de lo que se ve en el partido. El equipo tenía la pelota y trataba de generar las situaciones. Llevamos a un posicionamiento bajo para defender. Tuvimos dos o tres situaciones claras para empatar el partido”, argumentó.