Fútbol para socios: la propuesta del presidente de Unión para terminar con la violencia

Por estas horas no se habla de otra cosa que no sea de los incidentes que protagonizaron los hinchas de Unión de Villa Krause, el domingo pasado en la final que disputaron con Aberastain de Pocito. El logro y festejo del club rawsino se vio empañado por el violento accionar de un grupo de simpatizantes que no sólo invadió el campo de juego para, a la fuerza, intentar llevarse algún "souvenirs" de los jugadores, sino que además dos de ellos fueron escrachados por robar a un periodista y agredir a un futbolista rival. Un episodio que se espera que tenga consecuencias, como una posible sanción por parte de la Liga Sanjuanina de Fútbol, y que genera preocupación entre los dirigentes de Unión e hinchas fieles que colaboraron para que un día el gigante despierte.

"No nos han comunicado nada sobre sanciones. Yo entendí que habrá una reunión con los presidentes de cada una de las instituciones para evaluar. La verdad es que fue lamentable lo que ocurrió, no se pudo festejar como nos merecíamos por un grupo de inadaptados que lastimaron todo el proceso", expresó de antemano Daniel Peña , presidente del campeón.

El dirigente explicó que si bien no tienen conocimiento sobre las posibles sanciones que pueden caer sobre la institución, señaló que "sea cual sea va a perjudicar a la institución desde todo punto de vista, sobre todo al proyecto que tenemos en vista, que es la participación del Torneo Regional. No quiero ni pensarlo. La ansiedad me va a matar".

Peña explicó que "todos son responsables" de lo ocurrido el domingo en el Estadio del Bicentenario. En este contexto, señaló que para él, la Policía nada pudo hacer ante el centenar de fanáticos que abrió la puerta de la popular e ingresó al campo de juego cuando estaba la prensa, futbolistas rivales, dirigentes y árbitros. "¿Cómo haces para manejar a esa gente? Si hay responsables, somos todos. Unión no es el único responsable. Yo creo que todo pasa por una falla de la sociedad y cultura que tenemos. Había 15 policía custodiando el alambrado, con palos y armas, y a la gente no le importó. No está el respeto que se tenía antes, y lo digo como profesional médico también", apuntó.

Por ahora son dos los hinchas que fueron escrachados en redes sociales: uno por robarle el celular a un periodista en pleno campo de juego, y otra fanática por agredir a un jugador de Aberastain. Sobre estas dos personas, Peña señaló que: "Si hay que aplicar el derecho de admisión, se hará. Esta gente no puede ingresar más a la cancha".

Otra medida que propone Peña es la habilitar el ingreso a las canchas sólo a socios. Y no sólo en Unión, sino en todas las canchas del fútbol local. "Lo voy a proponer en el club y en la Liga Sanjuanina de Fútbol. Para mí es una de las posibles soluciones. Hay que documentar los hechos ocurridos e individualizar a quienes produzcan los desmanes. Así es más fácil identificarlos y que haya una pena ejemplar. Si la Liga quiere una pena ejemplar, sería esta, la de darle institucionalidad o un marco legal a este tipo de episodios y asegurarse que quienes provocan los hechos de violencia no puedan entrar más a una cancha", sentenció.