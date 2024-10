Fue compañero de Demichelis, jugó en contra de Aimar y ahora forma jugadores en una escuelita de Santa Lucía

"A los 17 años llegué a la pensión de River, ahí compartí tres años y medio con Martín Demichelis, Javier Gandolfi, Daniel Ludueña, Germán Lux, entre otros tantos", contó 'Teco', en una ráfaga al pasado.

En ese tiempo, el ex jugador sanjuanino entrenaba con Reserva y Primera División. Una de las anécdotas más frescas es cuando fue sparring de la mayor: "Fui parte de un selectivo para entrenar con el plantel en el tiempo que estaba la Copa Mercosur ('98-'99). Enfrenté a tremendos jugadores como Pablo Aimar, Eduardo Coudet, Diego Placente...".

Sin dejarlo pasar, el ex jugador también relató un momento que le quedará marcado por siempre y tiene que ver cuando se consagró campeón con la Cuarta División de River. El equipo venció 1-0 a Huracán en el último partido del campeonato y por diferencia de puntos en la tabla general, gritaron campeones en la cancha auxiliar. Como si fuera poco, festejaron el título a Monumental lleno.

Fueron momentos únicos el jugar al lado de todos esos grandes jugadores

Si bien construyó un camino importante en River, lo dejaron libre y tuvo que volver a San Juan. Fue ofrecido en clubes locales importantes e incluso fue pedido por Ricardo Zielinski para llegar a San Martín en el Nacional B de la temporada 2001/2002. Sin embargo, y a pesar de haber hecho una buena pretemporada con el plantel verdinegro, estuvo a nada de firmar contrato profesional. El destino o los terceros le jugaron una mala pasada y el sueño por conquistar la elite se quedó ahí. "Él (Zielinski) me quería en el equipo, pero no pude firmar el contrato. Me lamento todavía el no haberme dado la posibilidad de seguir creciendo. Me quedé a una firma".

Después de estar 35 años dentro del fútbol, 'Teco' Fernández decidió colgar los botines y formar jugadores en el club Defensores de Argentinos, institución familiar -con Diego Álvarez a la cabeza- que puso un proyecto sobre la mesa y hoy participan en torneos locales, regionales y nacionales. Se recibió de técnico y coordina la logística del Defe santaluceño junto a Jonathan Molina.

"Nos llegó una invitación formal para entrar al Regional B de los chicos y no la dudé en sumarme. Dejé todo y me vine a coordinar la escuelita. Esto del fútbol 11 arrancó el año pasado y en poco tiempo hemos logrado un montón de cosas", afirmó Fernández.

Viajamos cada 15 días con los chicos en el torneo que es avalado por AFA y cada club tiene que hacerse cargo del almuerzo, merienda y cena para el plantel. Arrancamos de abajo, hacemos un trabajo a puro pulmón y recibimos ayuda de algunos sponsors que se acercaron.

Fuimos campeones en Sub13, Sub 15 y sub campeones en la Sub17 de la B Local de inferiores y en el viaje a Suncháles, que fue nuestra primera competencia nacional, ganamos experiencia jugando con Lanús, Racing de Córdoba...

"Nuestro máximo sueño por ahora es jugar Lifi y en la A con inferiores. Tenemos para hacerlo y hay estructura. Queremos ascender con Primera y que este proceso de trabajo de sus frutos", cerró Sergio Fernández, el sanjuanino ex jugador de River que tuvo de compañeros a los mejores y ahora coordina una escuelita de Santa Lucía.