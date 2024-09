Franco Colapinto, tras su gran debut en la Fórmula 1: "Me duele todo el cuerpo, pero estoy muy feliz"

Hasta que este domingo Franco Colapinto completó las 53 vueltas del Gran Premio de Italia , apenas había girado ocho con el neumático duro de su Williams, el que más utilizó en la carrera principal. Incluso, con su novedoso puesto 12° casi igualó lo que el estadounidense Logan Sargeant -el piloto al que reemplazó- había conseguido como mejor resultado en la temporada (11°, en Silverstone). Pero, más allá de los números, la exigencia física para el argentino de 21 años fue muchísima en el circuito de Monza. "Me duele todo el cuerpo, pero estoy muy feliz" , reconoció.

"Es un momento que voy a recordar por siempre, mi primera carrera de Fórmula 1. Fue una experiencia muy linda todo el fin de semana, lo disfruté mucho. Muy feliz. Muy agradecido con todo el equipo, me ayudaron mucho a progresar rápidamente y a tener buen ritmo. No había probado nunca el neumático duro, no había hecho más que ocho vueltas seguidas en una carrera y ahora de golpe hice 53 y estuvieron bien. Tuve un muy buen ritmo", afirmó, en declaraciones a ESPN.

"FÍSICAMENTE ESTUVE BIEN, LO QUE MÁS ME COSTÓ QUE TUVE DOLORES POR EL ASIENTO", declaró Colapinto tras la carrera y ya piensa en los trabajos que tendrá que hacer para las siguientes fechas.



— SportsCenter (@SC_ESPN) September 1, 2024

Y se siguió lamentando por la clasificación, en la que no pudo superar la Q3. "La frustración de la qualy se fue un poco con la buena carrera de hoy. Estoy contento con el ritmo, con la performance, el haber entendido un poco más el auto, haber podido controlar la degradación de las gomas, que es importante, así que ahora a disfrutar un poco y a relajarme. Largué un poco más atrás de lo que deberíamos haber largado, si no podríamos haber llegado a los puntos porque estuvimos cerca, a 12 segundos nada más. Así que todo muy positivo. Y el equipo está contento también, que es lo más importante", analizó.

Ojo, también se sorprendió con su performance. "No sé si esperaba esto antes de la carrera. Había muchas cosas que eran una incógnita. Había muchas cosas sobre las que todavía no tenía respuestas para darme. Y muchas cosas nuevas, pero lo resolví muy bien, hice una buena largada, controlé bien las medias al principio. Y con las gomas duras, que no había probado nunca, pude hacer un buen trabajo. Hay que seguir trabajando para cortar la brecha con Alex (Albon), que es mi referencia más grande. Voy a estar muchos días en el simulador ahora".

Claro, de las próximas ocho carreras que le quedan al calendario de la máxima, solo conoce Abu Dhabi de su paso por la Fórmula 2. "Se vienen carreras que no conozco, pero también carreras que puedo preparar mucho mejor que como preparé esta. Tuve solamente un día, un poco de simulador y nada más. Sabía que Monza iba a ser uno de los circuitos que más me iba a ayudar a debutar. Tenía una cosa sola para aprender, ya conozco el circuito. Las ocho carreras que quedan conozco solamente Abu Dhabi. O sea que ahora voy a ir aprendiendo también los circuitos. Y creo que ya conocer el auto, tener experiencia en el equipo es un paso para adelante", explicó.

FUENTE: Clarín