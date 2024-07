Francia denunció a la Selección Argentina por una actitud de Enzo Fernández.

Copa América Si no se sufre, no vale: Argentina, bicampeón de América

Aparentemente, los jugadores entonaron la canción polémica creada por hinchas argentinos y antes de que el ex River cortara la transmisión se alcanzó a escuchar: "Juegan en Francia pero son todos de Angola...". Los medios franceses replicaron el momento, generó indignación en la comunidad europea y no tardó en llegar al ente máximo del fútbol francés, el cual tomará una drástica decisión. "Podemos reconocer fácilmente la melodía de una canción, en particular cantada en noviembre de 2022 por aficionados argentinos en directo por televisión", señala refiriéndose a aquel grupo de hinchas creadores del tema. "Tiene connotaciones racistas y referencias burlonas a los orígenes africanos de algunos jugadores de la selección francesa y en particular Kylian Mbappé", continuó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Wesley_Fofana3/status/1813286455256519160?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1813286455256519160%7Ctwgr%5E7a3206e81b42628effded403b5c1f15ba10af09d%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.clarin.com%2Fdeportes%2Fenzo-fernandez-senalado-companeros-chelsea-racismo-desinhibido_0_7bA8ZJ2VXV.html&partner=&hide_thread=false Le football en 2024 : racisme décomplexé pic.twitter.com/MGkH5wPmNU — Wesley Fofana (@Wesley_Fofana3) July 16, 2024

"Demasiado tarde para evitar encender las redes sociales, mientras los argentinos, después de su título mundial en Qatar, ya habían molestado fuertemente a los franceses, a veces excesivamente", cerró el texto de L'Équipe.

El breve video llegó muy lejos y el conjunto dirigido por Lionel Scaloni deberá estar atento a la respuesta de la FIFA, que cuenta con un espacio para denuncias referidas a los derechos humanos y otros abusos o acosos. "La FFF escribirá a la Federación Argentina y acudirá a la Federación Internacional, reservándose otras acciones", anunció un miembro de la entidad, en diálogo con la agencia de noticias AFP.

Como si todo eso fuera poco, varios futbolistas franceses que militan en Chelsea junto a Enzo Fernández dejaron de seguir al argentino en las redes sociales. Tales son los casos de Wesley Fofana, Axel Disasi y Malo Gusto.

La historia Wesley Fofana, su compañero en el Chelsea, acusando de racistas a Enzo Fernández. “El fútbol en 2024: racismo sin complejos”.

image.png

Enzo Fernández usó sus redes sociales para pedir disculpas:

“Quiero disculparme sinceramente por un video publicado en mi Instagram durante los festejos de la Selección Argentina. La canción incluye un lenguaje muy ofensivo y no hay absolutamente ninguna excusa para estas palabras. Me opongo a la discriminación en todas sus formas y me disculpo por quedar atrapado en la euforia de nuestras celebraciones de la Copa América. El video en ese momento y esas palabras no reflejan mis creencias ni mi carácter”