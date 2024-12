Fórmula 1: la llamativa razón por la que Flavio Briatore quiere fichar a Franco Colapinto

Los días siguen pasando en la Fórmula 1 y el futuro de Franco Colapinto sigue sobrevolando en un mar de intriga. El entorno del argentino sigue trabajando para encontrarle una butaca titular de cara a la temporada 2025, pero los asientos son escasos. Aunque, con el correr de las horas, el interés de Alpine por quedarse con su ficha se sigue agravando y la decisión final podría llegar antes de fin de año. El “paquete” del pilarense no trae solo un manejo sobresaliente en la pista y frente a los micrófonos, ya que tiene consigue un grupo de patrocinadores detrás de él que lo van a acompañar a la escudería en la que recaiga.

El movimiento de sacar a Esteban Ocon del Gran Premio de Abu Dhabi fue una maniobra para que Jack Doohan, quien sería el compañero de Pierre Gasly en la próxima temporada, pudiera cumplir su contrato y que pueda disputar una carrera. La letra chica informa que el rookie solo tendría cinco oportunidades de competir, sin embargo, el plan final de Briatore se basa en “fichar a Franco Colapinto y absorber todo el dinero de los patrocinadores que lo seguirán y deshacerse del australiano”, según reporta Saward.

Al mismo tiempo, puso en duda la importancia de cuál de los dos es mejor, ya que el poder económico que trae consigo el argentino inclina la balanza a su favor. Además, habló de que el futuro de Sergio Pérez en Red Bull es una incógnita y que lo mejor sería su salida, pero el vínculo hasta el año 2025 de Checo es una traba para los movimientos del equipo del energizante. No obstante, indica que “los indicios son que Liam Lawson obtendrá el asiento de Red Bull y que Isack Hadjar será ascendido para reemplazar al neozelandés en VCARB”.

Por otro lado, la postura que tomó el británico va de la mano con los dichos de la periodista brasileña Julianne Cerasoli en el podcast Pit Pass F1, donde afirmó que “no está completamente descartada” la llegada del argentino. “Hablando de Alpine, sigo escuchando que Colapinto no está en absoluto fuera de la consideración para 2025 y que Flavio Briatore está buscando una manera de deshacerse de Jack Doohan”, comentó Cerasoli antes del GP de Abu Dhabi.

De esta forma, Briatore estaría trabajando en cortar el contrato del australiano, por lo que quiere deshacerse de él. Justamente, el empresario italiano que catapultó a Michael Schumacher y fue mánager de Fernando Alonso va por todo y anhela representarlo a Franco. Además, es dueño de un polémico método de conducción. “En la F1 nunca hay lugar para los sentimientos”, aseveró de forma tajante en una entrevista con Auto Hebdo cuando le preguntaron si Doohan iba a correr en el venidero certamen.

En cambio, desde la estructura de Williams publicaron un video de Colapinto con indicios de una despedida, a pesar de que James Vowles, jefe del equipo, haya asegurado que en caso de que no consiga una butaca titular para Franco, podría ser el piloto de reservas del team británico. No obstante, según pudo saber Infobae, el foco de las negociaciones está con Alpine en primera línea y en segunda instancia con Red Bull, una chance que, pese a haberse enfriado, no está del todo descartada. En ambos casos, el team manager les habría pedido una alta suma de dinero por Colapinto, ya que le costó bastante dinero por la inversión que hicieron en su proyección en la categoría.

